В этом экспрессе рассмотрим поединок итальянской Серии А, а также матчи вторых дивизионов во Франции и Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сампдория» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии

«Сампдория» уже давно попрощалась в элитным итальянским дивизионом и следующий сезон проведет в Серии Б. Команда из Генуи уже точно финиширует на последней строке.

Коллектив на протяжении всего сезона выглядел слабо и смог выиграть всего три игры из 36 проведенных. К данной же встрече он подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией, в которой шесть раз уступал.

«Сассуоло» уже в этом чемпионате никаких задач не решает и наверняка финиширует во второй половине турнирной таблицы. Сейчас клуб идет на 13 позиции.

«Зелено-черные» также неважно проводят свой финишный отрезок первенства, подойдя к этой встрече с 4-матчевой серией без побед, в которой они трижды проиграли.

Обе команды уже вполне могут сыграть в свое удовольствие, так как над ними не давит турнирная ситуация. В общем, ждем здесь обмена голами.

Ставка: обе забьют — да за 1.61.

«Бастия» — «Гавр»

Футбол. Чемпионат Франции

«Гавр» за два тура до финиша первенства второго французского дивизиона разместился на первой позиции в таблице, оторвавшись от третьей строки на пять баллов. Так что при определенных раскладах уже после этой игры может добыть билет в элиту.

Коллектив ужасно провел свои две последние встречи, обе проиграв их весьма скромным соперникам без забитых мячей. До этого же он последний раз терпел фиаско еще на старте сезона.

«Бастия» уже спокойно может доигрывать этот чемпионата, так как она идет на четвертой позиции, но на первые две строки уже претендовать не может.

В отличие от своего предстоящего противник, островитяне выиграли свои две последние игры, но до этого не побеждали на протяжении трех матчей, дважды сыграв вничью в этом отрезке.

После ряда неудач лидер первенства сделает определенные выводы и приложит все усилия, чтобы не уступать здесь.

Ставка: Х2 за 1.51.

«Голуэй» — «Атлон»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Голуэй» на всех парах мчит в высший ирландский дивизион. По итогам 15 туров в первой лиге он уверенно лидирует, опережая вторую строку аж на десять пунктов.

«Бордово-голубые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 14 викторий и всего раз уступали, причем забили уже 41 мяч при всего шести пропущенных.

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«Атлон» же ведет борьбу только за попадание в зону плей-офф. Сейчас он находится как раз на заветной пятой строке, но от шестой позиции оторвался всего на балл.

В минувшем туре команда сыграла на выезде с соседом по турнирке вничью 2:2, а до этого уступала на протяжении двух встреч подряд, причем оба раза нижестоящим командам.

«Голуэй» в этом чемпионате уже обыгрывал «Атлон» на его поле с разницей в два мяча. Что-то подобного ждем от лидера и в домашнем поединке.

Ставка: победа «Голуэя» с форой (-1,5) за 1.63.

Общий коэффициент — 3.96.