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    «Сампдория» и «Сассуоло» обменяются голами, «Гавр» устоит в игре с «Бастией»

    Экспресс дня 26 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 мая
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    «Сампдория»
    В этом экспрессе рассмотрим поединок итальянской Серии А, а также матчи вторых дивизионов во Франции и Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Сампдория» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Сампдория» уже давно попрощалась в элитным итальянским дивизионом и следующий сезон проведет в Серии Б. Команда из Генуи уже точно финиширует на последней строке.

    Коллектив на протяжении всего сезона выглядел слабо и смог выиграть всего три игры из 36 проведенных. К данной же встрече он подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией, в которой шесть раз уступал.

    «Сассуоло» уже в этом чемпионате никаких задач не решает и наверняка финиширует во второй половине турнирной таблицы. Сейчас клуб идет на 13 позиции.

    «Зелено-черные» также неважно проводят свой финишный отрезок первенства, подойдя к этой встрече с 4-матчевой серией без побед, в которой они трижды проиграли.

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    • Обе команды уже вполне могут сыграть в свое удовольствие, так как над ними не давит турнирная ситуация. В общем, ждем здесь обмена голами.

    Ставка: обе забьют — да за 1.61.

    «Бастия» — «Гавр»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Гавр» за два тура до финиша первенства второго французского дивизиона разместился на первой позиции в таблице, оторвавшись от третьей строки на пять баллов. Так что при определенных раскладах уже после этой игры может добыть билет в элиту.

    Коллектив ужасно провел свои две последние встречи, обе проиграв их весьма скромным соперникам без забитых мячей. До этого же он последний раз терпел фиаско еще на старте сезона.

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    «Бастия» уже спокойно может доигрывать этот чемпионата, так как она идет на четвертой позиции, но на первые две строки уже претендовать не может.

    В отличие от своего предстоящего противник, островитяне выиграли свои две последние игры, но до этого не побеждали на протяжении трех матчей, дважды сыграв вничью в этом отрезке.

    После ряда неудач лидер первенства сделает определенные выводы и приложит все усилия, чтобы не уступать здесь.

    Ставка: Х2 за 1.51.

    «Голуэй» — «Атлон»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Голуэй» на всех парах мчит в высший ирландский дивизион. По итогам 15 туров в первой лиге он уверенно лидирует, опережая вторую строку аж на десять пунктов.

    «Бордово-голубые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 14 викторий и всего раз уступали, причем забили уже 41 мяч при всего шести пропущенных.

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    «Атлон» же ведет борьбу только за попадание в зону плей-офф. Сейчас он находится как раз на заветной пятой строке, но от шестой позиции оторвался всего на балл.

    В минувшем туре команда сыграла на выезде с соседом по турнирке вничью 2:2, а до этого уступала на протяжении двух встреч подряд, причем оба раза нижестоящим командам.

    «Голуэй» в этом чемпионате уже обыгрывал «Атлон» на его поле с разницей в два мяча. Что-то подобного ждем от лидера и в домашнем поединке.

    Ставка: победа «Голуэя» с форой (-1,5) за 1.63.

    Общий коэффициент — 3.96.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 26 мая: прогноз, ставка (3.96), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Экспресс. «Сампдория» и «Сассуоло» обменяются голами, «Гавр» устоит в игре с «Бастией»
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