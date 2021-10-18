В очередном экспрессе из трех матчей будут поединки чемпионатов Ирландии и Дании, а также игра второго шведского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шемрок Роверс» — «Богемианс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шемрок Роверс» мчится к очередному чемпионскому титулу. За шесть туров до завершения ирландского первенства он опережает ближайшего преследователя на 12 баллов.

«Зелено-белые» в рамках чемпионата страны за последние шесть встреч вышли победителями из пяти из них при одном фиаско. В минувшем туре они дома переиграли «Слайго Роверс» 2:0, идущий сейчас третьим.

«Богемианс» на текущий момент занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Ирландии. В лучшем случае коллектив только может рассчитывать на третью строку.

Команда на текущий момент пребывает не в лучших кондициях, выиграв только раз за минувшие пять встреч. Еще в этот период было два поражения и две мировые, одна из них была накануне дома с «Дандолком» 1:1.

«Богемианс» сейчас не в том состоянии чтобы остановить «Шемрок Роверс», особенно на его поле. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.85.

«Орхус» — «Ольборг»

Футбол. Чемпионат Дании

По итогам 11 туров датского первенства «Орхус» идет во второй шестерке, но от топ-6 отстает всего лишь на два очка.

Коллектив в минувшем туре потерпел фиаско от лидера чемпионата на его поле со счетом 0:4, а перед этим он не знал горечи поражений на протяжении четырех игр, выиграв три из них.

«Ольборг» занимает на текущий момент третью позицию в турнирной таблице, правда, от первой строки отстает на шесть пунктов, а конкуренты расположились совсем рядом.

За последние семь встреч первенства команда добыла пять викторий при одной ничьей и одном поражении. На прошлой неделе она разгромила на своем поле предпоследнюю команду чемпионата 4:0.

И хотя «Орхус» идет низко в турнирке, но на своем поле выступает он сносно, и в данной игре проиграть не должен.

Ставка: 1Х за 1.55.

«Сундсвалль» — «Акрополис»

Футбол. Чемпионат Швеции

За шесть туров до завершения второго шведского дивизиона «Сундсвалль» находится на второй проходной строке, имея запас перед третьей позицией в четыре пункта.

В минувшем игровом дне первенства коллектив расписал выездную мировую с одним из своих преследователей, а перед этим выиграл пять игр подряд, правда, большинство в один мяч.

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«Акрополис» же ведет борьбу за сохранение прописки в первом шведском дивизионе. Сейчас он идет на безопасной 12 позиции, но опасную зону опережает только на один балл.

Вот уже три тура подряд команда не знает горечи поражений, выиграв дважды при одном мировом исходе. Правда, в этот период ее соперниками были команды из второй части турнирки.

Хозяева явно сильнее своего предстоящего противника, и должны пополнить свою копилку очередными тремя баллами.

Ставка: победа «Сундсвалля» за 1.64.

Общий коэффициент — 4.70.