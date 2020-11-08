Суперэкспресс на выходные 7-8 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Сумасшедший экспресс на выходные. Рассматриваем сразу шесть матчей. Общий коэффициент — 43.71.

«Вест Хэм» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 8-й тур

Ничего выдающегося в этом сезоне «Вест Хэм» еще не показал, но по предыдущим матчам было заметно, что команда наконец-то вышла на тот уровень, когда ей можно не трястись за свое место в элите английского футбола.

В начале октября «Вест Хэм» разгромил «Лестер», через две недели отыгрался с 0:3 в дерби с «Тоттенхэмом», а после этого отобрал очки у «Манчестер Сити» — согласитесь, список довольно внушительный.

Неделю назад «Вест Хэм» уступил «Ливерпулю», но по качеству игры все равно оставил очень хорошее впечатление. Удивительно, но в клубе все-таки угадали с назначением Дэавида Мойеса на пост главного тренера, хотя поначалу идея казалась провальной.

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«Вест Хэм» выиграет у «Фулхэма» в ближайшем матче. Правда, только в том случае, если покажет футбол, который обескуражил «Манчестер Сити», «Лестер» и «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.87.

«Лейпциг» — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 7-й тур

Есть мнение, что клубы, которые среди недели бегали в еврокубках, на выходных лучше не трогать. И действительно, статистика подтверждает, что после матчей в Лиге чемпионов многие клубы в ближайших играх «отдыхают». Но у «Лейпцига» сейчас важный момент — можно выиграть и заскочить как минимум на второе место в таблице Бундеслиги.

И вообще, Юлиан Нагельсманн вряд ли поймет свою банду, если после яркого матча с «ПСЖ» (2:1) она поделится очками с «Фрайбургом», который пропускает в каждом матче.

После эмоционально подбадривающей победы над чемпионом Франции «Лейпциг» разберется и с «Фрайбургом».

Ставка: тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 1.64.

«Барселона» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. 9-й тур

Ситуация, в которую попала «Барселона», начинает вызывать недоумение. В среду «Барсу» выиграла у киевского «Динамо», но в ответ все равно получила очередную тонну критики.

Календарь и таблица испанской Примеры

Мало забили, не разгромили, пропустили и тд — все делают акцент на негативе. И почему-то игнорируют тот факт, что «Барселона», вообще-то, все 90 минут бомбила ворота «Динамо», но в тот вечер ворота киевлян защищал 18-летний Спайдермен, совершивший 12 (!) сэйвов (всего лишь третий такой случай в истории Лиги чемпионов).

Плюс еще была перекладина, момент Гризманна, который не попал в цель с двух метров...

Но, конечно, проще рассуждать о том, что «Барселона» провалила несколько матчей в Ла Лиге. Глупо отрицать, было и такое. И все же «Барселона» не настолько плоха, как о ней говорят в последнее время.

В общем, «Бетису» надо готовиться. Готовиться к злой и предельно мотивированной «Барсе», которая на самом деле не так уж и плоха.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.25.

«Аталанта» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

Все, теперь уже точно можно говорить, что период восхищения «Аталантой» остался позади, где-то в прошлом сезоне. В Бергамо вернулись суровые футбольные будни.

Календарь и таблица Серии А

Матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов стал для «Аталанты» настоящим кошмаром. Все знали, что чемпион Англии лучше (лишь бы настроение было), но никто не предполагал, что эта история завершится для итальянцев позорным поражением со счетом 0:5.

Кардинально что-то поменять в ближайшее время вряд ли получится, остается только ждать явнаря, а потом выходить на трансферный рынок и хоть как-то решать проблемы в защите. Других вариантов нет.

А пока что «Аталанту» ждет сложнейший матч с «Интером», который в последних семи матчах одержал только одну победу. Но в случае с командой Антонио Конте все не настолько печально. У «Интера» и близко нет таких проблем. Может, не пять, но два-три мяча «Аталанта» точно получит.

Ставка: тотал «Интера» больше 1,5 за 1.74.

«Арсенал» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. 8-й тур

«Астон Вилле» начали напоминать, что чересчур дерзить тоже нехорошо. В прошлом туре команда из Бирмингема проиграла дома «Саутгемптону» со счетом 4:3.

Календарь и таблица АПЛ

На самом деле, соперник полностью контроливал игру, позволив себе расслабиться в самой концовке, когда «Вилла» и сделала счет более-менее приемлемым. Но это все равно поражение.

Второе кряду — перед этим «Астон Вилла» проиграла «Лидсу». Тут было больнее — 0:3. Так что про «Ливерпуль» и триумфальные 7:2 можно потихоньку забывать.

«Арсенал» смотреть сложно — Микель Артета явно задумал что-то серьезное, но пока от игры его команды почти всегда клонит в сон. Зато результаты стали лучше.

Во всяком случае, сейчас уже никто не позволяет себе «рвать» оборону «канониров». Не получится это и у «Астон Виллы». Скромная, но все-таки победа «Арсенала».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.74.

«Торино» — «Кротоне»

Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

«Торино» все еще находится внизу турнирной таблицы Серии А, но по игре уже хорошо видно, что команда Марко Джампаоло начинает оживать.

У Джампаоло всегда так — его команды долго запрягают, но потом все будет в порядке. Только бы руководство нашлось хоть чуть-чуть терпения. Пока терпят.

Календарь и таблица Серии А

Последние матчи убедили, что Джампаоло действительно пытается что-то сделать. Немало позитива было даже в матче с «Лацио», в котором «Торино» уступил 3:4, пропустив два мяча в компенсированное время.

Ничья 3:3 в игре против «Сассуоло» и гостевая победа над «Дженоа» — тоже хороший сигнал.

Матч с «Кротоне», если не будет никаких форс-мажоров, должен принести «Торино» еще три очка.

Ставка: победа «Торино» за 2.08.

Общий коэффициент — 43.71. 0