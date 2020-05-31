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    Удержит ли «Боруссия» Д вторую позицию?

    Экспресс дня 31 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 мая
    Рафаэль Геррейро
    31 мая в чемпионате Германии состоятся два поединка, а в украинском первенстве пройдет «Эль-Классико».

    «Падерборн» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

    «Падерборн» — главный аутсайдер первенства. На данный момент на счету команды только 19 баллов, и отставание от безопасной позиции в девять пунктов.

    После рестарта чемпионата Германии «Падерборн» не проигрывает, сыграв трижды вничью. В прошлом туре он на выезде разошелся миром с «Аугсбургом» (0:0).

    «Боруссия» Д за шесть туров до завершения чемпионата находится на второй позиции, уступая лидеру уже семь очков, при этом преследователи находятся на расстоянии 1-2 баллов.

    В предыдущем туре «шмели» на своем поле уступили «Баварии» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую победную серию в первенстве, в которой пропустили только один гол.

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    • В первом круге «Боруссия» дома не смогла одолеть «Падерборн», сыграв 3:3, но теперь ожидаем викторию «шмелей».

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.34.

    «Боруссия» М — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

    «Боруссия» М на данный момент находится на пятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, проигрывая два очка четвертой строчке.

    После перерыва «жеребята» сперва на выезде одолели «Айнтрахт» со счетом 3:1, после чего в родных стенах уступили «Байеру» (1:3) и сыграли вничью в Бремене с «Вердером» (0:0).

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    «Унион» после 28 туров идет на 13 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны переходных матчей всего на четыре пункта.

    После возобновления первенства «железные» сперва поочередно проиграли дома «Баварии» (0:2) и в дерби «Герте» (0:4), а несколько дней назад сумели в родных стенах разойтись миром с «Майнцем» (1:1).

    Чтобы продолжить борьбу за попадание в топ-4, «Боруссия» М обязана брать три очка в игре с коллективом из низов турнирки.

    Ставка: победа «Боруссии» М за 1.54.

    «Шахтер» — «Динамо» К

    Футбол. Чемпионат Украины. 24-й тур

    «Шахтер» уверенно лидирует в УПЛ, имея на своем счету после 23 матчей 59 очков, что на 11 больше, чем у его ближайших преследователей.

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    В своем последнем матче перед уходом на перерыв, «горняки» проиграли на выезде «Заре» (0:1), а при подготовке к рестарту первенства дважды крупно выиграли у представителей первой украинской лиги.

    Киевское «Динамо» с 46 зачетными пунктами находится на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, проигрывая только по дополнительным показателям второй «Заре».

    Перед уходом на отдых «бело-голубые» сыграли дома вничью с «Десной» (1:1), а накануне провели два товарняка, где сыграли 0:0 с перволиговым «Рухом» и обыграли 2:0 «Олимпик».

    Не думаем, что первая официальная игра после длительной паузы будет зрелищной и результативной.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.42.

    Итоговый коэффициент — 2.93. 0

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