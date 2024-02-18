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    Уиттакер победит Косту и закроет поражение?

    Уиттакер — Коста. Ставка (к. 2.29) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уиттакер — Коста
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    Роберт Уиттакер
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Роберта Уиттакера и Пауло Косты в среднем весе. Начало — 07:45 (мск). Уиттакер — Коста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Роберт Уиттакер

    Турнирное положение: Уиттакер бывший чемпион дивизиона, который занимает третью строчку в рейтинге средней весовой. Он уже давно находится в топ-5 и дерется только с главными звездами.

    Последние бои: За 5 последних поединков у австралийца 3 победы и 2 поражения. Он проигрывал только бывшему чемпиону Исраэлю Адесанье и в предыдущей встрече уступил нокаутом нынешнему обладателю титула Дрикусу Дю Плесси.

    Состояние бойца: Роберт в октагоне всегда демонстрировал высочайший бойцовский IQ. Единственное невыразительное выступление за последние 3 года он показал в поединке с Дю Плесси.

    Пауло Коста

    Турнирное положение: Пауло бывший претендент на титул чемпиона. В связи с не самыми частыми выступлениями он выпал из топ-5 средневесов и теперь располагается лишь на шестой строчке.

    Последние бои: Последний бой Косты проходил полтора года назад и тогда он единогласным решением судей одолела ветерана Люка Рокхольда. А за 5 предыдущих встреч у него 3 победы и 2 проигрыша.

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  • 12/02/2024

    • Состояние бойца: Из-за постоянных отмен поединков, регулярных проблем со здоровьем сложно сказать, в какой форме сейчас находится Коста. Однозначно у бразильца могут возникнуть некоторые проблемы с кардио, но невероятный атлетизм и физическая мощь всегда при нем.

    Статистика для ставок

    • 4 из пяти последних боев с участием Уиттакера доходили до решения

    • Уиттакер выиграл 5 из шести последних нетитульных боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии, по мнению букмекеров, фаворитом является Роберт Уиттакер. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На победу Косты предлагают сделать ставку за 3.05.

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    Прогноз: Отсутствие регулярных выступлений и посредственная статистика в противостояниях с топами не позволят Косте показать свои лучшие качества. Уиттакер будет работать первым номером на протяжении всей дистанции и заберет данный поединок единогласным решением.

    Ставка: Победа Роберта Уиттакера по очкам за 2.29.

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    Уиттакер — Коста: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Уиттакер победит Косту и закроет поражение?
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