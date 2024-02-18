В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Роберта Уиттакера и Пауло Косты в среднем весе. Начало — 07:45 (мск). Уиттакер — Коста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Роберт Уиттакер

Турнирное положение: Уиттакер бывший чемпион дивизиона, который занимает третью строчку в рейтинге средней весовой. Он уже давно находится в топ-5 и дерется только с главными звездами.

Последние бои: За 5 последних поединков у австралийца 3 победы и 2 поражения. Он проигрывал только бывшему чемпиону Исраэлю Адесанье и в предыдущей встрече уступил нокаутом нынешнему обладателю титула Дрикусу Дю Плесси.

Состояние бойца: Роберт в октагоне всегда демонстрировал высочайший бойцовский IQ. Единственное невыразительное выступление за последние 3 года он показал в поединке с Дю Плесси.

Пауло Коста

Турнирное положение: Пауло бывший претендент на титул чемпиона. В связи с не самыми частыми выступлениями он выпал из топ-5 средневесов и теперь располагается лишь на шестой строчке.

Последние бои: Последний бой Косты проходил полтора года назад и тогда он единогласным решением судей одолела ветерана Люка Рокхольда. А за 5 предыдущих встреч у него 3 победы и 2 проигрыша.

Состояние бойца: Из-за постоянных отмен поединков, регулярных проблем со здоровьем сложно сказать, в какой форме сейчас находится Коста. Однозначно у бразильца могут возникнуть некоторые проблемы с кардио, но невероятный атлетизм и физическая мощь всегда при нем.

Статистика для ставок

4 из пяти последних боев с участием Уиттакера доходили до решения

Уиттакер выиграл 5 из шести последних нетитульных боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии, по мнению букмекеров, фаворитом является Роберт Уиттакер. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На победу Косты предлагают сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Отсутствие регулярных выступлений и посредственная статистика в противостояниях с топами не позволят Косте показать свои лучшие качества. Уиттакер будет работать первым номером на протяжении всей дистанции и заберет данный поединок единогласным решением.

Ставка: Победа Роберта Уиттакера по очкам за 2.29.