14 января состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 84 между Рики Симоном и Марио Баутистой в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:15 мск. Симон — Баутиста: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рики Симон

Симон занимает 12-ю позицию в рейтинге легчайшей весовой категории и в последнем бою он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Сонгу Ядонгу.

Впрочем, до поражения от китайца Рики шел на серии из пяти выигранных поединков кряду. Трех из пяти побежденных соперников он финишировал как в стойке, так и в партере.

Бои с участием Симона зачастую получаются яркими и зрелищными. Американец никогда не стоит на месте и постоянно прессингует соперника с целью финишировать его.

Стоит также отметить прекрасную физическую готовность Рики. Единственная проблема американца — это не самая высокая точность акцентированных ударов. Лишь 44% попаданий в стойке доходят до соперника.

Марио Баутиста

Баутиста является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. У него такая же статистика, как и у грядущего оппонента: 5 побед и одно поражение в предыдущих шести боях.

Разница только в том что, Марио выиграл свой последний бой, а Симон проиграл. Стилистически Баутиста ярко выраженный борец.

На его счету 6 побед болевыми и удушающими приемами. Но также наблюдаются проблемы в стойке. При девяти боях в UFC у него только одна победа нокаутом.

Вдобавок, у него не самая лучшая защита от ударов в стойке. Тот же Тревин Джонс раннее без проблем нокаутировал Баутисту во втором раунде.

Прогноз и ставка

В грядущем поединке букмекеры отдают свое предпочтение Рики Симону. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.56. На успех Баутисты предлагают сделать ставку за 2.50.

Проблемы Марио в стойке могут всерьез сказаться на результате противостояния с 12-м номером рейтинга. Баутисте остается рассчитывать только на свои навыки в партере, но у его оппонента хорошая защита от тейкдаунов.

За счет преимущества в боксерской базе Симон будет разбивать своего соперника на протяжении всей дистанции. Плюс ко всему, у него есть мотивация реабилитироваться за предыдущий проигрыш от Ядонга. Ставка: победа Рики Симона за 1.56.