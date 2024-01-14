ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
  • 14:26
    • Нападающий «Борнмута» признан лучшим игроком АПЛ в декабре
  • 13:39
    • Стало известно, кто возглавит «МЮ» в случае отставки тен Хага
    Все новости спорта

    Ворвется ли Баутиста в топ-15 легчайшего дивизиона?

    Симон — Баутиста. Ставка (к. 1.56) и прогноз на бой, UFC Vegas 84, 14 января 2024 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Симон — Баутиста
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рики Симон
    14 января состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 84 между Рики Симоном и Марио Баутистой в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:15 мск. Симон — Баутиста: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Рики Симон

    Симон занимает 12-ю позицию в рейтинге легчайшей весовой категории и в последнем бою он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Сонгу Ядонгу.

    Впрочем, до поражения от китайца Рики шел на серии из пяти выигранных поединков кряду. Трех из пяти побежденных соперников он финишировал как в стойке, так и в партере.

    Бои с участием Симона зачастую получаются яркими и зрелищными. Американец никогда не стоит на месте и постоянно прессингует соперника с целью финишировать его.

    Стоит также отметить прекрасную физическую готовность Рики. Единственная проблема американца — это не самая высокая точность акцентированных ударов. Лишь 44% попаданий в стойке доходят до соперника.

    Марио Баутиста

    Баутиста является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15. У него такая же статистика, как и у грядущего оппонента: 5 побед и одно поражение в предыдущих шести боях.

    Разница только в том что, Марио выиграл свой последний бой, а Симон проиграл. Стилистически Баутиста ярко выраженный борец.

  • Есть 3 победы, но нет громкого боя. UFC не хочет подпускать Волкова к титулу
  • Серия из трех побед Волкова ни к чему не привела, UFC не видит в «Драго» чемпиона
  • 05/01/2024

    • На его счету 6 побед болевыми и удушающими приемами. Но также наблюдаются проблемы в стойке. При девяти боях в UFC у него только одна победа нокаутом.

    Вдобавок, у него не самая лучшая защита от ударов в стойке. Тот же Тревин Джонс раннее без проблем нокаутировал Баутисту во втором раунде.

    Прогноз и ставка

    В грядущем поединке букмекеры отдают свое предпочтение Рики Симону. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.56. На успех Баутисты предлагают сделать ставку за 2.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Проблемы Марио в стойке могут всерьез сказаться на результате противостояния с 12-м номером рейтинга. Баутисте остается рассчитывать только на свои навыки в партере, но у его оппонента хорошая защита от тейкдаунов.

    За счет преимущества в боксерской базе Симон будет разбивать своего соперника на протяжении всей дистанции. Плюс ко всему, у него есть мотивация реабилитироваться за предыдущий проигрыш от Ядонга. Ставка: победа Рики Симона за 1.56.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Ливия — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Неа Саламина — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валвейк — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Катанзаро — Лекко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Симон — Баутиста: прогноз, ставка (1.56), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Ворвется ли Баутиста в топ-15 легчайшего дивизиона?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры