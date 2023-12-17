ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф «Тоттенхэм»«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Онлайн Сонг ЯдонгЯдонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул
    Все новости спорта

    Станет ли Ковингтон новым чемпионом в полусреднем весе?

    Ковингтон — Эдвардс. Ставка (к. 1.62) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Леон Эдвардс Прогнозы на Камару Усман Прогнозы на Колби Ковингтон
    Прогноз и ставки на Ковингтон — Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Колби Ковингтон
    17 декабря состоится титульный бой в рамках турнира UFC 296 между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 08:25 мск. Ковингтон — Эдвардс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Колби Ковингтон

    Ковингтон на данный момент занимает третьему позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем своем поединке он выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.

    Всего у Колби 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Проигрывал «Хаос» только бывшему чемпиону Камару Усману.

    Стилистически Ковингтон является ярко выраженным борцом. Однако со временем американец подтянул свою ударную технику. Тем не менее, его нельзя назвать выдающимся панчером.

    Также имеются проблемы с точностью акцентированных попаданий. Лишь 39% его ударов доходят до цели. Но больше всего возникает вопросов о том, какой каким Ковингтон будет после простоя в 21 месяц.

    Леон Эдвардс

    «Рокки» подходит ко второй защите титула после победы решением большинства в марте этого года над Камару Усманом. Беспроигрышная серия британца насчитывает уже 11 поединков кряду.

    Последнее поражение Эдвардса было от того же Усмана еще 8 лет назад. За это время англичанин серьезно спрогрессировал и подтянул как ударную технику, так и борьбу.

  • Ядонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул
  • Победа Ядонга над Гутьерресом не убедила, Сонгу далеко до топ-5 легчайшего дивизиона
  • Вчера

    • Леон не самый яркий полусредневес. Однако он обладает великолепным бойцовским IQ. Стиль Эдвардса заключается в контроле оппонента на дальней дистанции при помощи хай-киков и джебов.

    В борьбу «Рокки» идет крайне редко. Но вот защита от тейкдаунов у него на высшем уровне. По статистике британец блокируют 60% проходов в ноги со стороны соперников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Леону Эдвардсу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.62. На победу Ковингтона можно поставить с коэффициентом 2.36.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Колби — талантливый боец, сочетающий в себе высокий уровень борьбы и хорошую выносливость. Однако его низкая активность за последние 2 года ставит крест на титульных амбициях.

    С 2021-го Эдвардс провел в клетке уже 4 поединка и вышел на свой пик. Перевести такого на соперника на канвас «Хаосу» точно не удастся. Что касается стойки, то здесь у «Рокки» явное преимущество ввиду габаритов и четко отточенного стиля. Ставка: победа Леона Эдвардса за 1.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Коччаретто — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Падерборн — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шальке 04 — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дижон — Сошо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч НЕК Неймеген — Фортуна Ситтард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Специя — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Овьедо — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ковингтон — Эдвардс: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Ковингтон новым чемпионом в полусреднем весе?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры