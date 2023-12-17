17 декабря состоится титульный бой в рамках турнира UFC 296 между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 08:25 мск. Ковингтон — Эдвардс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Колби Ковингтон

Ковингтон на данный момент занимает третьему позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем своем поединке он выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.

Всего у Колби 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Проигрывал «Хаос» только бывшему чемпиону Камару Усману.

Стилистически Ковингтон является ярко выраженным борцом. Однако со временем американец подтянул свою ударную технику. Тем не менее, его нельзя назвать выдающимся панчером.

Также имеются проблемы с точностью акцентированных попаданий. Лишь 39% его ударов доходят до цели. Но больше всего возникает вопросов о том, какой каким Ковингтон будет после простоя в 21 месяц.

Леон Эдвардс

«Рокки» подходит ко второй защите титула после победы решением большинства в марте этого года над Камару Усманом. Беспроигрышная серия британца насчитывает уже 11 поединков кряду.

Последнее поражение Эдвардса было от того же Усмана еще 8 лет назад. За это время англичанин серьезно спрогрессировал и подтянул как ударную технику, так и борьбу.

Леон не самый яркий полусредневес. Однако он обладает великолепным бойцовским IQ. Стиль Эдвардса заключается в контроле оппонента на дальней дистанции при помощи хай-киков и джебов.

В борьбу «Рокки» идет крайне редко. Но вот защита от тейкдаунов у него на высшем уровне. По статистике британец блокируют 60% проходов в ноги со стороны соперников.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Леону Эдвардсу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.62. На победу Ковингтона можно поставить с коэффициентом 2.36.

Колби — талантливый боец, сочетающий в себе высокий уровень борьбы и хорошую выносливость. Однако его низкая активность за последние 2 года ставит крест на титульных амбициях.

С 2021-го Эдвардс провел в клетке уже 4 поединка и вышел на свой пик. Перевести такого на соперника на канвас «Хаосу» точно не удастся. Что касается стойки, то здесь у «Рокки» явное преимущество ввиду габаритов и четко отточенного стиля. Ставка: победа Леона Эдвардса за 1.62.