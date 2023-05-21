21 мая состоится бой за звание чемпиона мира в рамках турнира по профессиональному боксу между Дзюнто Накатани и Эндрю Молони во втором наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:00 мск. Накатани — Молони: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дзюнто Накатани

Дзюнто является непобежденным боксером. Ранее японец выиграл все 24 поединка на профессиональном ринге. Причем в шести из семи предыдущих встречах он нокаутировал своих соперников.

В ноябре 2020-го Накатани завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе, финишировав Гимеля Маграмо в восьмом раунде.

Далее японец провел 2 защиты титула и поднялся во второй наилегчайший вес, где он одолел судейским решением Франсиско Родригеса.

Дзюнто очень быстрый и мощный боксер для данного дивизиона. Перехода во второй наилегчайший вес японец не почувствовал, и теперь он является потенциальным кандидатом на все пояса в этой категории.

Эндрю Молони

Эндрю ранее доходил до звания временного чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA. Ему выпал шанс объединить пояса, но он потерпел 2 поражения кряду от Джошуа Франко.

Последующая оппозиция у австралийца была далеко не самого высокого уровня, и он одержал 4 победы четырех встречах над бойцами второго эшелона. В итоге Молони завоевал вакантный титул WBO International и пояс чемпиона Азии по линии WBO.

Однако Эндрю менее мастеровитый боксер, нежели Накатани. Австралиец имеет некоторые проблемы в защите и часто выдыхается в чемпионских раундах.

В предстоящем поединке он будет рассчитывать на случайный нокаут, потому как арсенал данного боксера на фоне экс-чемпиона наилегчайшего веса ограничен.

Прогноз и ставка

В данном противостоянии Дзюнто Накатани считается явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.23. На успех Молони букмекеры дают коэффициент 4.40.

Накатани — более статусный боксер с солидным резюме. Он был чемпионом мира, является непобежденным и обладает солидной нокаутирующей мощью. Очевидно, что японец в этом бою будет действовать с позиции силы.

Молони вынужден обороняться большую часть встречи. Но если учесть пробелы в обороне, то на всю дистанцию его точно не хватит. Рано или поздно мастеровитый японец найдет момент для финиша. Ставка: досрочная победа Дзюнто Накатани за 2.01.