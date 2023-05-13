14 мая состоится бой в рамках турнира UFC Charlotte между Даниэлом Родригезом и Иеном Гэрри в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 23:10 мск. Родригез — Гэрри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даниэл Родригез

Американец в своем предыдущем поединке проиграл сабмишном Нилу Мэгни. Но ранее Родригез прошел четырех соперников кряду.

Несмотря на возраст в 36 лет, Даниэл демонстрирует хорошие выступления. И сейчас он вполне заслуженно занимает 15-ю строчку в рейтинге. Стилистически является ярко выраженным ударником.

В борьбе действует очень посредственно, но предстоящий соперник точно не пойдет в партер. Родригез будет вести данный поединок в стойке.

Стоить отметить, что американец в преддверии своих боев гоняет довольно много веса. Так что в плане габаритов у него будет серьезное преимущество по отношению к Иену Гэрри.

Иен Гэрри

Иен следует по стопам экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Свой путь в самой сильной лиге мира 25-летний ирландец начал с четырех побед кряду.

А в своем предыдущем поединке Гэрри нокаутировал в третьем раунде Сонга Кинана. В арсенале Иена преобладает боксерская база. Бороться также, как и Родригез, не любит.

Но сам Гэрри обладает неплохой защитой от тейкдаунов — 51% заблокированных попыток перевода. Также у ирландца еще не было ни одного поражения в профессиональной карьере.

Сейчас на его счету 11 побед, однако ранее он еще не дрался с такими серьезными соперниками. Прошлая оппозиция — бойцы второго эшелона. Но топ-15 — это совершенно другой уровень.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Иену Гэрри. На его успех можно поставить за 1.38. На победу Родригеза дают коэффициент 3.15.

Американец за свою карьеру дрался и с более серьезными бойцами. Так что Гэрри в данном поединке будет тяжело, как никогда. Терять место в рейтинге Даниэл явно не намерен. Он будет давить на Гэрри, а за счет габаритов есть возможность поработать в клинче у сетки первым номером.

Ирландец физически далеко не самый крепкий боец. Так что во встрече с таким соперником серия Иена Гэрри может прерваться, ведь аргументов в пользу американца гораздо больше. Ставка: победа Даниэла Родригеза за 3.15.