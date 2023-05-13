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    Родригез — Гэрри. Прогноз (к. 3.15) и ставки на бой, UFC Charlotte, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Родригез — Гэрри
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    Иен Гэрри
    14 мая состоится бой в рамках турнира UFC Charlotte между Даниэлом Родригезом и Иеном Гэрри в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 23:10 мск. Родригез — Гэрри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Даниэл Родригез

    Американец в своем предыдущем поединке проиграл сабмишном Нилу Мэгни. Но ранее Родригез прошел четырех соперников кряду.

    Несмотря на возраст в 36 лет, Даниэл демонстрирует хорошие выступления. И сейчас он вполне заслуженно занимает 15-ю строчку в рейтинге. Стилистически является ярко выраженным ударником.

    В борьбе действует очень посредственно, но предстоящий соперник точно не пойдет в партер. Родригез будет вести данный поединок в стойке.

    Стоить отметить, что американец в преддверии своих боев гоняет довольно много веса. Так что в плане габаритов у него будет серьезное преимущество по отношению к Иену Гэрри.

    Иен Гэрри

    Иен следует по стопам экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Свой путь в самой сильной лиге мира 25-летний ирландец начал с четырех побед кряду.

    А в своем предыдущем поединке Гэрри нокаутировал в третьем раунде Сонга Кинана. В арсенале Иена преобладает боксерская база. Бороться также, как и Родригез, не любит.

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    • Но сам Гэрри обладает неплохой защитой от тейкдаунов — 51% заблокированных попыток перевода. Также у ирландца еще не было ни одного поражения в профессиональной карьере.

    Сейчас на его счету 11 побед, однако ранее он еще не дрался с такими серьезными соперниками. Прошлая оппозиция — бойцы второго эшелона. Но топ-15 — это совершенно другой уровень.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Иену Гэрри. На его успех можно поставить за 1.38. На победу Родригеза дают коэффициент 3.15.

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    Американец за свою карьеру дрался и с более серьезными бойцами. Так что Гэрри в данном поединке будет тяжело, как никогда. Терять место в рейтинге Даниэл явно не намерен. Он будет давить на Гэрри, а за счет габаритов есть возможность поработать в клинче у сетки первым номером.

    Ирландец физически далеко не самый крепкий боец. Так что во встрече с таким соперником серия Иена Гэрри может прерваться, ведь аргументов в пользу американца гораздо больше. Ставка: победа Даниэла Родригеза за 3.15.

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    Родригез — Гэрри: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Остановит ли Родригез преемника Макгрегора?
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