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    Пройдет ли Марлон Вера бывшего претендента на временный титул UFC?

    Вера — Сэндхаген. Прогноз (к. 2.33) и ставки на бой, UFC San Antonio, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вера — Сэндхаген
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    Марлон Вера
    26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Вера — Сэндхаген: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марлон Вера

    На данный момент Марлон занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. К данному поединку он подходит после побед над Грантом, Эдгаром, Фонтом и Крузом.

    В самой сильной лиге мира «Чито» провел далеко не один крупный поединок. В основном, эквадорец предпочитает драться в стойке, о чем говорят его виктории нокаутом с такими ударниками, как те же Круз и Эдгар.

    В среднем за минуту Вера наносит по 5 акцентированных точных попаданий. Эквадорец не так часто работает серийно и полагается на один или два мощных нокаутирующих удара.

    С выносливостью у Марлона также все в порядке, и за свою карьеру он уже не один раз дрался в формате пятираундовых поединков.

    Кори Сэндхаген

    Кори сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легчайшей весовой категории. В предыдущих пяти боях на его счету 3 победы и 2 проигрыша от Яна и Диллашоу.

    Американец дал двум экс-чемпионам очень конкурентное сопротивление, но каждому из них уступил по очкам. Стоит отметить, что данный боец прекрасно держит удар.

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    • Еще никто в UFC не сумел отправить Сэндхагена в нокаут. Возможно, это из-за того, что американец немного высоковат для дивизиона до 61 кг и попасть по нему не так уж и просто.

    Он бы мог неплохо драться в полулегком весе, но предпочитает гонять много веса, чтобы использовать в поединках рост в 180 см.

    Прогноз и ставка

    Кори Сэндхаген, по мнению букмекеров, в данном противостоянии считается фаворитом и на его успех можно поставить за 1.63. На победу Веры можно поставить с коэффициентом 2.33.

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    Несмотря на стойкость и мастерство со стороны американца, в предстоящем бою ему будет невероятно тяжело. «Чито» обладает тяжелым ударом и очень агрессивным стилем.

    Он не привык отсиживаться на задней линии, а предпочитает давить на своего соперника. Возможно, такого напора Сэндхаген просто не выдержит. Ставка: победа Марлона Веры за 2.33.

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    Вера — Сэндхаген: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Пройдет ли Марлон Вера бывшего претендента на временный титул UFC?
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