26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Вера — Сэндхаген: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марлон Вера

На данный момент Марлон занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. К данному поединку он подходит после побед над Грантом, Эдгаром, Фонтом и Крузом.

В самой сильной лиге мира «Чито» провел далеко не один крупный поединок. В основном, эквадорец предпочитает драться в стойке, о чем говорят его виктории нокаутом с такими ударниками, как те же Круз и Эдгар.

В среднем за минуту Вера наносит по 5 акцентированных точных попаданий. Эквадорец не так часто работает серийно и полагается на один или два мощных нокаутирующих удара.

С выносливостью у Марлона также все в порядке, и за свою карьеру он уже не один раз дрался в формате пятираундовых поединков.

Кори Сэндхаген

Кори сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легчайшей весовой категории. В предыдущих пяти боях на его счету 3 победы и 2 проигрыша от Яна и Диллашоу.

Американец дал двум экс-чемпионам очень конкурентное сопротивление, но каждому из них уступил по очкам. Стоит отметить, что данный боец прекрасно держит удар.

Еще никто в UFC не сумел отправить Сэндхагена в нокаут. Возможно, это из-за того, что американец немного высоковат для дивизиона до 61 кг и попасть по нему не так уж и просто.

Он бы мог неплохо драться в полулегком весе, но предпочитает гонять много веса, чтобы использовать в поединках рост в 180 см.

Прогноз и ставка

Кори Сэндхаген, по мнению букмекеров, в данном противостоянии считается фаворитом и на его успех можно поставить за 1.63. На победу Веры можно поставить с коэффициентом 2.33.

Несмотря на стойкость и мастерство со стороны американца, в предстоящем бою ему будет невероятно тяжело. «Чито» обладает тяжелым ударом и очень агрессивным стилем.

Он не привык отсиживаться на задней линии, а предпочитает давить на своего соперника. Возможно, такого напора Сэндхаген просто не выдержит. Ставка: победа Марлона Веры за 2.33.