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    Сможет ли Альберт Дураев реабилитироваться после предыдущего проигрыша?

    Дураев — Нджокуани. Прогноз (к. 2.13) и ставки на бой, UFC San Antonio, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дураев — Нджокуани
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    Чиди Нджокуани
    26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Альбертом Дураевым и Чиди Нджокуани в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Дураев — Нджокуани: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Альберт Дураев

    Альберт провел в сильнейшей лиге мира только 2 поединка. В дебюте ему удалось единогласным решением одолеть соотечественника Романа Копылова.

    Но вот уже в следующей встрече Дураев потерпел поражение от Хоакина Бакли. Тогда у россиянина была серьезная гематома на лице, в следствие чего он был отстранен по медицинским показателям по окончании второго раунда.

    Альберт устроил бескомпромиссную рубку в стойке, проиграв Бакли прежде всего тактически. Обычно россиянин предпочитает вязать своих соперников в борьбе.

    За карьеру у него 8 побед сабмишнами, что довольно неплохо. Возможно, стоит поработать над качеством броском, потому как процент успешных тейкдаунов гораздо ниже половины. Тем не менее, хороший контроль в партере — это серьезное подспорье для успеха в каждом бою.

    Чиди Нджокуани

    Чиди является базовым ударником, который практически никогда не идет в борьбу. В UFC у американца 3 поединка. Первые 2 закончились для него победами в стартовой пятиминутке.

    Но вот в предыдущем бою Нджокуани проиграл нокаутом Грегори Родригесу, не дожив до второго раунда. У американца есть некоторые проблемы с блоком.

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    • Чиди постоянно идет вперед и просто забывает возвращать руки в нужное положение. Своими частыми атаками он дает повод соперниками для контрудара, чем и воспользовался в предыдущем поединке тот же Родригес.

    Пока складывается впечатление, что Нджокуани — это боец одного раунда, который ставит все на кон в стартовой пятиминутке. О его готовности на длительную дистанцию возникают некоторые вопросы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают небольшое преимущество Нджокуани, предлагая поставить на его победу за 1.75. На победу россиянина можно поставить за 2.13.

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    После поражения в предыдущем поединке Дураев вряд ли так активно пойдет вперед рубиться с Нджокуани. Пожалуй, именно этого и ждет американец, но для Альберта будет выгодно затянуть бой, как можно подольше.

    Вероятно, что по истечении экватора Чиди просядет физически, и контроль на канвасе со стороны Дураева станет залогом для успеха. Не факт, что получится выиграть досрочно. Впрочем, россиянина в данном бою устроит любая виктория. Ставка: победа Альберта Дураева с коэффициентом 2.13.

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    Дураев — Нджокуани: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Альберт Дураев реабилитироваться после предыдущего проигрыша?
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