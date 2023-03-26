Альберт Дураев
Альберт провел в сильнейшей лиге мира только 2 поединка. В дебюте ему удалось единогласным решением одолеть соотечественника Романа Копылова.
Но вот уже в следующей встрече Дураев потерпел поражение от Хоакина Бакли. Тогда у россиянина была серьезная гематома на лице, в следствие чего он был отстранен по медицинским показателям по окончании второго раунда.
Альберт устроил бескомпромиссную рубку в стойке, проиграв Бакли прежде всего тактически. Обычно россиянин предпочитает вязать своих соперников в борьбе.
За карьеру у него 8 побед сабмишнами, что довольно неплохо. Возможно, стоит поработать над качеством броском, потому как процент успешных тейкдаунов гораздо ниже половины. Тем не менее, хороший контроль в партере — это серьезное подспорье для успеха в каждом бою.
Чиди Нджокуани
Чиди является базовым ударником, который практически никогда не идет в борьбу. В UFC у американца 3 поединка. Первые 2 закончились для него победами в стартовой пятиминутке.
Но вот в предыдущем бою Нджокуани проиграл нокаутом Грегори Родригесу, не дожив до второго раунда. У американца есть некоторые проблемы с блоком.
Чиди постоянно идет вперед и просто забывает возвращать руки в нужное положение. Своими частыми атаками он дает повод соперниками для контрудара, чем и воспользовался в предыдущем поединке тот же Родригес.
Пока складывается впечатление, что Нджокуани — это боец одного раунда, который ставит все на кон в стартовой пятиминутке. О его готовности на длительную дистанцию возникают некоторые вопросы.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данной встрече отдают небольшое преимущество Нджокуани, предлагая поставить на его победу за 1.75. На победу россиянина можно поставить за 2.13.
После поражения в предыдущем поединке Дураев вряд ли так активно пойдет вперед рубиться с Нджокуани. Пожалуй, именно этого и ждет американец, но для Альберта будет выгодно затянуть бой, как можно подольше.
Вероятно, что по истечении экватора Чиди просядет физически, и контроль на канвасе со стороны Дураева станет залогом для успеха. Не факт, что получится выиграть досрочно. Впрочем, россиянина в данном бою устроит любая виктория. Ставка: победа Альберта Дураева с коэффициентом 2.13.