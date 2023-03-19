19 марта состоится титульный бой в рамках турнира UFC 286 между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Эдвардс — Усман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Леон Эдвардс

Леон долгое время не воспринимался UFC всерьез. Из-за не самой большой популярности англичанину просто не хотели давать титульник.

Однако победа над Усманом в предыдущей их встрече расставила все на свои места. Эдвардс доказал, что достоин носить чемпионский пояс, потому как он прервал затянувшуюся гегемонию «нигерийского кошмара».

Да и их предыдущая встреча показала, что британец явно спрогрессировал. Леон подтянул свою защиту в партере и теперь перевести его на канвас не так уж и просто.

Что касается стойки, то Эдвардс превосходит предстоящего соперника в плане комбинаций, футворка и смены этажей. Плюс у Леона гораздо лучше база кикбоксинга, чем у Камару.

Камару Усман

Нигерийцу на данный момент 35 лет, а это для полусредневесов довольно серьезный возраст. Плюс ко всему, за долгие годы у Усмана было слишком много травм, и за последний год все они начали всплывать на поверхность.

До прошлого боя с Леоном Камару шел на серии из 14-ти побед кряду. Однако от поединка к поединку нигериец делал тоже самое, а рано или поздно однотипность вскрывается и перестает работать.

Усман практически всегда рассчитывает на свою физическую мощь, но англичанин обладает не менее внушительной силой. Как бы не был хорош Камару, минусов у него хватает.

Во-первых, у него не самая лучшая защита в стойке. В среднем за минуту нигериец пропускает по 8 акцентированных попаданий. Во-вторых, Камару не очень подвижен и, порой, он просто не успевает уйти с линии атаки.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры считают фаворитом Камару Усмана, предлагая поставить на его победу за 1.37. На победу Леона Эдвардса дают коэффициент 3.20.

Стоит учитывать и тот факт, британец дерется у себя дома. А в Англии Леон еще никогда не проигрывал. После предыдущей встречи с Усманом «Рокки» очень уверен в себе.

Вполне вероятно, что он будет действовать первым номером. Как показал предыдущий бой, борьба Усмана не особо эффективна против Леона. А в стойке нигериец смотрится хуже предстоящего оппонента. Ставка: победа Леона Эдвардса с коэффициентом 3.20.