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    Вернет ли Камару Усман себе титул чемпиона UFC?

    Эдвардс — Усман. Прогноз (к. 3.20) и ставки на бой, UFC 286, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эдвардс — Усман
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    Камару Усман
    19 марта состоится титульный бой в рамках турнира UFC 286 между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:10 мск. Эдвардс — Усман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Леон Эдвардс

    Леон долгое время не воспринимался UFC всерьез. Из-за не самой большой популярности англичанину просто не хотели давать титульник.

    Однако победа над Усманом в предыдущей их встрече расставила все на свои места. Эдвардс доказал, что достоин носить чемпионский пояс, потому как он прервал затянувшуюся гегемонию «нигерийского кошмара».

    Да и их предыдущая встреча показала, что британец явно спрогрессировал. Леон подтянул свою защиту в партере и теперь перевести его на канвас не так уж и просто.

    Что касается стойки, то Эдвардс превосходит предстоящего соперника в плане комбинаций, футворка и смены этажей. Плюс у Леона гораздо лучше база кикбоксинга, чем у Камару.

    Камару Усман

    Нигерийцу на данный момент 35 лет, а это для полусредневесов довольно серьезный возраст. Плюс ко всему, за долгие годы у Усмана было слишком много травм, и за последний год все они начали всплывать на поверхность.

    До прошлого боя с Леоном Камару шел на серии из 14-ти побед кряду. Однако от поединка к поединку нигериец делал тоже самое, а рано или поздно однотипность вскрывается и перестает работать.

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    • Усман практически всегда рассчитывает на свою физическую мощь, но англичанин обладает не менее внушительной силой. Как бы не был хорош Камару, минусов у него хватает.

    Во-первых, у него не самая лучшая защита в стойке. В среднем за минуту нигериец пропускает по 8 акцентированных попаданий. Во-вторых, Камару не очень подвижен и, порой, он просто не успевает уйти с линии атаки.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры считают фаворитом Камару Усмана, предлагая поставить на его победу за 1.37. На победу Леона Эдвардса дают коэффициент 3.20.

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    Стоит учитывать и тот факт, британец дерется у себя дома. А в Англии Леон еще никогда не проигрывал. После предыдущей встречи с Усманом «Рокки» очень уверен в себе.

    Вполне вероятно, что он будет действовать первым номером. Как показал предыдущий бой, борьба Усмана не особо эффективна против Леона. А в стойке нигериец смотрится хуже предстоящего оппонента. Ставка: победа Леона Эдвардса с коэффициентом 3.20.

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    Эдвардс — Усман: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Вернет ли Камару Усман себе титул чемпиона UFC?
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