11 марта состоится бой в рамках турнира Bellator 292 между Майклом Пейджем и Гоити Ямаучи в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Пейдж — Ямаучи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Майкл Пейдж

Майкл по-прежнему является главной звездой Bellator. Пейдж устраивает шоу на каждом турнире. На протяжении долгих лет он считается одним из сильнейших полусредневесов лиги.

Сейчас «Веном» занимает вторую строчку в рейтинге, но в случае победы может получить титульный поединок. К данному бою Пейдж подходит после поражения во встрече с Логаном Сторли.

Майкл является ударником высочайшего класса. У него отличное чувство дистанции, и он может отправить соперника в нокаут в любой момент. Но при этом у «Венома» далеко не самая лучшая защита от тейкдаунов.

Как раз, именно за счет контроля в партере Сторли и сумел переиграть Пейджа. Англичанин обычно действует в стойке первым номером. Также он довольно часто финиширует оппонентов в стартовой пятиминутке.

Гоити Ямаучи

Гоити сейчас располагается на пятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. В последнее время японец плавно набирает обороты.

После поражения судейским решением от Дэна Морета в сентябре 2021-го далее одержал 3 победы в первом раунде. Причем ни один из поверженных оппонентов не дожил до третьего раунда.

К тому же, у японца еще больше побед в стартовом отрезке, чем у Пейджа. Если у Майкла 12 выигранных поединков в первом раунде, то у Ямаучи их 20.

Стоит отметить, что Гоити очень крепко держится на ногах. В его активе за профессиональную карьеру было 5 поражений. Однако еще никто не сумел отправить его в нокаут.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке отдают небольшое предпочтение Майклу Пейджу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.78. Что касается Ямаучи, то его шансы на успех оцениваются за 2.03.

Гоити ранее показывал отличные выступления. Но на этот раз ему предстоит встретиться в октагоне чуть ли не с самым мастеровитым ударником Bellator.

Едва ли в промоушене найдется тот полусредневес, который сумеет дать сопротивление «Веному» в стойке. Если учесть, что уровень борьбы у японца незапредельный, то чаша весов склоняется в сторону англичанина. Ставка: победа Майкла Пейджа за 1.78.