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    Одержит ли Майкл Пейдж очередную победу в Bellator?

    Пейдж — Ямаучи. Прогноз (к. 1.40) и ставки на бой, Bellator 292, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пейдж — Ямаучи
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    Майкл Пейдж (слева)
    11 марта состоится бой в рамках турнира Bellator 292 между Майклом Пейджем и Гоити Ямаучи в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Пейдж — Ямаучи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Майкл Пейдж

    Майкл по-прежнему является главной звездой Bellator. Пейдж устраивает шоу на каждом турнире. На протяжении долгих лет он считается одним из сильнейших полусредневесов лиги.

    Сейчас «Веном» занимает вторую строчку в рейтинге, но в случае победы может получить титульный поединок. К данному бою Пейдж подходит после поражения во встрече с Логаном Сторли.

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    • Майкл является ударником высочайшего класса. У него отличное чувство дистанции, и он может отправить соперника в нокаут в любой момент. Но при этом у «Венома» далеко не самая лучшая защита от тейкдаунов.

    Как раз, именно за счет контроля в партере Сторли и сумел переиграть Пейджа. Англичанин обычно действует в стойке первым номером. Также он довольно часто финиширует оппонентов в стартовой пятиминутке.

    Гоити Ямаучи

    Гоити сейчас располагается на пятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. В последнее время японец плавно набирает обороты.

    После поражения судейским решением от Дэна Морета в сентябре 2021-го далее одержал 3 победы в первом раунде. Причем ни один из поверженных оппонентов не дожил до третьего раунда.

    К тому же, у японца еще больше побед в стартовом отрезке, чем у Пейджа. Если у Майкла 12 выигранных поединков в первом раунде, то у Ямаучи их 20.

    Стоит отметить, что Гоити очень крепко держится на ногах. В его активе за профессиональную карьеру было 5 поражений. Однако еще никто не сумел отправить его в нокаут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают небольшое предпочтение Майклу Пейджу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.78. Что касается Ямаучи, то его шансы на успех оцениваются за 2.03.

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    Гоити ранее показывал отличные выступления. Но на этот раз ему предстоит встретиться в октагоне чуть ли не с самым мастеровитым ударником Bellator.

    Едва ли в промоушене найдется тот полусредневес, который сумеет дать сопротивление «Веному» в стойке. Если учесть, что уровень борьбы у японца незапредельный, то чаша весов склоняется в сторону англичанина. Ставка: победа Майкла Пейджа за 1.78.

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    Пейдж — Ямаучи: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Майкл Пейдж очередную победу в Bellator?
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