Майкл Пейдж
Майкл по-прежнему является главной звездой Bellator. Пейдж устраивает шоу на каждом турнире. На протяжении долгих лет он считается одним из сильнейших полусредневесов лиги.
Сейчас «Веном» занимает вторую строчку в рейтинге, но в случае победы может получить титульный поединок. К данному бою Пейдж подходит после поражения во встрече с Логаном Сторли.
Майкл является ударником высочайшего класса. У него отличное чувство дистанции, и он может отправить соперника в нокаут в любой момент. Но при этом у «Венома» далеко не самая лучшая защита от тейкдаунов.
Как раз, именно за счет контроля в партере Сторли и сумел переиграть Пейджа. Англичанин обычно действует в стойке первым номером. Также он довольно часто финиширует оппонентов в стартовой пятиминутке.
Гоити Ямаучи
Гоити сейчас располагается на пятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. В последнее время японец плавно набирает обороты.
После поражения судейским решением от Дэна Морета в сентябре 2021-го далее одержал 3 победы в первом раунде. Причем ни один из поверженных оппонентов не дожил до третьего раунда.
К тому же, у японца еще больше побед в стартовом отрезке, чем у Пейджа. Если у Майкла 12 выигранных поединков в первом раунде, то у Ямаучи их 20.
Стоит отметить, что Гоити очень крепко держится на ногах. В его активе за профессиональную карьеру было 5 поражений. Однако еще никто не сумел отправить его в нокаут.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данном поединке отдают небольшое предпочтение Майклу Пейджу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.78. Что касается Ямаучи, то его шансы на успех оцениваются за 2.03.
Гоити ранее показывал отличные выступления. Но на этот раз ему предстоит встретиться в октагоне чуть ли не с самым мастеровитым ударником Bellator.
Едва ли в промоушене найдется тот полусредневес, который сумеет дать сопротивление «Веному» в стойке. Если учесть, что уровень борьбы у японца незапредельный, то чаша весов склоняется в сторону англичанина. Ставка: победа Майкла Пейджа за 1.78.