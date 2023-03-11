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    Кто станет следующим претендентом на титул в Bellator в легком весе?

    Мусаев — Шаблий. Прогноз (к. 1.65) и ставки на бой, Bellator 292, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мусаев — Шаблий
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    Тофик Мусаев
    11 марта состоится бой в рамках турнира Bellator 292 между Тофиком Мусаевым и Александром Шаблием легком весе. Ориентировочно начало боя в 08:30 мск. Мусаев — Шаблий: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тофик Мусаев

    Тофик провел в Bellator только один поединок против Сидни Аутлоу, которого сумел финишировать в стойке уже на 27-й секунде первого раунда.

    После такой яркой победы азербайджанин резко обошел в рейтинге практически всех остальных конкурентов. Сейчас Мусаев является одним из потенциальных кандидатов на титул.

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    • Данный боец крайне опасен в первом раунде. За карьеру у него 14 побед в стартовом отрезке. Мусаев предпочитает действовать первым номером. Он сразу занимает центр октагон и идет вперед.

    Тофик основном дерется в стойке и не очень комфортно чувствует себя в партере. Последнее его поражение было, как раз, сабмишном в первом раунде.

    Александр Шаблий

    Шаблий в отличии от своего предстоящего соперника провел в данной организации уже 3 поединка, и в каждом из них он праздновал победы.

    К очередному бою россиянин подходит после успеха во встрече с опытным Брентом Примусом, который уже долгое время пребывает среди топов. Сам Александр сейчас занимает четвертую строчку.

    Но, если победит Мусаева, то станет следующим претендентом на титул. Шаблий уже очень давно никому не проигрывал. Его последнее поражение было еще в 2016-м.

    Тогда Александр проиграл судейским решением Эдуарду Вартаняну. Но после той неудачи Шаблий набрал отличный ход, одержав 7 побед кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Александра Шаблия фаворитом данного боя и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.65. На успех Мусаева можно сделать ставку с коэффициентом 2.24.

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    Россиянин сейчас пребывает в великолепной форме, а проблемы Тофика на нижнем этаже могут стать фактором успеха для Александра.

    Ранее Шаблий часто побеждал сабмишнами. В случае грамотной работы по этажам российский боец с учетом отличного кардио способен одолеть своего предстоящего соперника. Ставка: победа Александра Шаблия за 1.65.

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    Мусаев — Шаблий: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Кто станет следующим претендентом на титул в Bellator в легком весе?
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