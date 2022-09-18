ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» ДШоу Холанна продолжается. Акробатический гол норвежца нокаутировал «Боруссию» «Бавария» — «Барселона»Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии»
  • 11:14
    • Барриос и Карраскаль вызваны в сборную Колумбии
  • 08:31
    • Месси сыграет за сборную Аргентины в сентябрьских матчах
  • 08:09
    • Сборная Казахстана рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией
    Все новости спорта

    Сумеет ли Аспен Лэдд пройти Сару МакМанн?

    Лэдд — МакМанн. Прогноз (к. 1.68) и ставки на бой, UFC Vegas 60, 18 сентября 2022 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Лэдд — МакМанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аспен Лэдд
    18 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 60 между Аспен Лэдд и Сарой МакМанн в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 01:15 мск. Лэдд — МакМанн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аспен Лэдд

    Аспен Лэдд в последнее время не так часто побеждает. В своих четырех предыдущих поединках она трижды проиграла. Однако у Лэдд был довольно серьезный уровень оппозиции.

    К примеру, в последнем поединке Аспен навязала серьезное сопротивление Ракель Пеннингтон, которая сейчас занимает пятую строчку в рейтинге.

    Лэдд смотрелась очень неплохо, но проиграла судейским решением. В предстоящем бою Аспен намерена реабилитироваться за предыдущую неудачу.

    Стоит отметить, что американка очень хорошо показывает себя как в стойке, так и партере. По статистике примерно 50% тейкдаунов Аспен заканчиваются успехом и 57% ударов стабильно доходят до цели.

    Сара МакМанн

    Сара выступает в UFC не так давно и в сильнейшем промоушене мира она провела только 3 поединка. МакМанн взяла верх над возрастной Линой Ландсберг.

    При этом она уступила экс-чемпионке Джулианне Пейне и это говорит о том, что до топ-уровня Сара еще не дотягивает.
    В своем последнем бою МакМанн сумела пройти Кэрол Росу, одолев ее судейским решением. Этот успех позволил Саре взобраться на восьмую строчку рейтинга.

    У МакМанн показатели в партере немного хуже, чем у Лэдд, зато она немного точнее Аспен в стойке. Но Сара редко вкладывается в свои атаки и по статистике у нее только 2 акцентированных удара в минуту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою считают фаворитом Аспен Лэдд. На ее успех можно поставить с коэффициентом 1.68. На победу МакМанн дают коэффициент 2.25.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Несмотря на то, что девушки имеют почти идентичные статистические показатели, Аспен гораздо опытнее своей соперницы.

    Вероятнее всего, Лэдд предпочтет действовать первым номером и будет разбивать МакМанн на протяжении всей дистанции. Ставка: победа Аспен Лэдд с коэффициентом 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Богдан — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Цуренко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бушар — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Линетт — Марино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Йонава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рига — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Суон — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лэдд — МакМанн: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Аспен Лэдд пройти Сару МакМанн?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры