18 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 60 между Аспен Лэдд и Сарой МакМанн в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 01:15 мск. Лэдд — МакМанн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аспен Лэдд

Аспен Лэдд в последнее время не так часто побеждает. В своих четырех предыдущих поединках она трижды проиграла. Однако у Лэдд был довольно серьезный уровень оппозиции.

К примеру, в последнем поединке Аспен навязала серьезное сопротивление Ракель Пеннингтон, которая сейчас занимает пятую строчку в рейтинге.

Лэдд смотрелась очень неплохо, но проиграла судейским решением. В предстоящем бою Аспен намерена реабилитироваться за предыдущую неудачу.

Стоит отметить, что американка очень хорошо показывает себя как в стойке, так и партере. По статистике примерно 50% тейкдаунов Аспен заканчиваются успехом и 57% ударов стабильно доходят до цели.

Сара МакМанн

Сара выступает в UFC не так давно и в сильнейшем промоушене мира она провела только 3 поединка. МакМанн взяла верх над возрастной Линой Ландсберг.

При этом она уступила экс-чемпионке Джулианне Пейне и это говорит о том, что до топ-уровня Сара еще не дотягивает.

В своем последнем бою МакМанн сумела пройти Кэрол Росу, одолев ее судейским решением. Этот успех позволил Саре взобраться на восьмую строчку рейтинга.

У МакМанн показатели в партере немного хуже, чем у Лэдд, зато она немного точнее Аспен в стойке. Но Сара редко вкладывается в свои атаки и по статистике у нее только 2 акцентированных удара в минуту.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою считают фаворитом Аспен Лэдд. На ее успех можно поставить с коэффициентом 1.68. На победу МакМанн дают коэффициент 2.25.

Несмотря на то, что девушки имеют почти идентичные статистические показатели, Аспен гораздо опытнее своей соперницы.

Вероятнее всего, Лэдд предпочтет действовать первым номером и будет разбивать МакМанн на протяжении всей дистанции. Ставка: победа Аспен Лэдд с коэффициентом 1.68.