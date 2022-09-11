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    Сможет ли Арен Алдана приблизиться к чемпионскому бою в UFC?

    Алдана — Чиассон. Прогноз (к. 1.53) и ставки на бой, UFC 279, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алдана — Чиассон
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    Ирен Алдана
    11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Арен Алданой и Мэйси Чиассон в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Алдана — Чиассон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ирен Алдана

    Ирен в последнее время сумела набрать отличный ход. На протяжении нескольких лет она была темной лошадкой, но все же сумела забраться на четвертую позицию женского легчайшего веса.

    В своих четырех предыдущих боях Алдана проиграла только Холли Холм. Тогда Ирен уступила экс-чемпионке решением в формате пятираундового поединка.

    Физически мексиканка отлично готова. При этом стоит отметить, что Алдана еще ни разу в UFC не проигрывала досрочно.

    К данной встрече Ирен подходит после победы над Яной Куницкой. Тот бой в октябре 2021-го мексиканка выиграла нокаутом уже в первом раунде.

    Мэйси Чиассон

    Мэйсси сейчас пребывает в такой же форме, как и ее соперница. Но при этом уровень оппозиции у Чиассон был немного другой.

    Алдана за последнее время сумела пройти топовую Кетлин Виейру, а вот Мэйсси не одержала ни одной победы в битве с именитыми соперницами.

    Той же Ракель Пеннингтон она проиграла сабмишном во втором раунде. При этом американца, кажется, разучилась побеждать досрочно. В трех и из четырех предыдущих встречах она выиграла решением.

    Поставленного нокаутирующего удара Чиассон явно не хватает. Пожалуй, Мэйсси сейчас нечем удивить свою соперницу. В последний раз американка выигрывала досрочно еще в мае 2019 года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают свое предпочтение Ирен Алдане. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.53. На успех Чиассон можно поставить за 2.58.

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    Ирен имеет отличные шансы, чтобы в скором времени сразиться за титул чемпиона. От этого ее отделяют максимум 2 победы.

    В связи с этим, мексиканка может пойти вперед уже в самом начале встречи. Пожалуй, Чиассон вряд ли сумеет удивить свою соперницу. Ставка: победа Ирен Алданы с коэффициентом 1.53.

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    Алдана — Чиассон: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Арен Алдана приблизиться к чемпионскому бою в UFC?
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