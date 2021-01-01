Гарсия — Кэмпбелл. Прогноз (к. 3.50) и ставки на бой 3 января 2020 года

Райан Гарсия
22-летний Райан Гарсия является последователем Сауля Альвареса. Уже на начальном этапе своей профессиональной карьеры боксер имеет 20 поединков на счету. Ни разу не проиграл. У него все победы, причем в 17 случаях он побеждал досрочно.
В 2018 году «Вспышка» завоевал трофеи NABF и WBO NABO в рамках 2 полулегкой категории. Годом позже он стал чемпионом по версии WBC Silver. В первом раунде Гарсия нокаутировал Ромеро Дуно.
Самый последний бой перед этим Гарсия провел 14 февраля. Он победил Франсиско Фонсеку нокаутом в первом раунде и защитил титул WBC Silver.
Стоит добавить, что американец имеет солидный рекорд в любительском спорте — 230 поединков и 215 побед.
Люк Кэмпбелл
Люк Кэмпбелл дебютировал в на профессиональном ринге в 2013 году, победив Эндрю Харриса. До старта карьеры он выиграл Олимпийские игры, стал серебряным призером чемпионата мира и победителем чемпионата Европы.
В 2015 году боец потерял свой титул интернационального чемпиона WBC, уступив Ивану Менди. Через 3 года он вернул его.
Также отметим, что в 2017 году Кэмпбелл бился с Хорхе Линаресом, но проиграл. Двумя годами позже боксер провел неудачный поединок с Василием Ломаченко. Оба поединка были титульными.
Всего в активе Кэмпбелла 23 выступления, 20 из которых оказались победными. В 16 случаях бой заканчивался нокаутом.
Прогноз и ставка
Оба бойца достойны титула, но фаворитом считают Гарсию — 1.28 против 3.50.
Как бы там ни было, но в этом бою Гарсии вряд ли удастся обойтись несколькими раундами. Кэмпбелл опытен и очень хитер, в бою с Ломаченко в обиду сразу себя не дал.
Несмотря на то, что Гарсия фаворит, мы ставим на победу Кэмпбелла. У британца за плечами достаточно выступлений с опытными бойцами, а победа в предстоящем матче даст возможность вернуться в гонку элиты дивизиона. 0