Гарсия — Кэмпбелл. Прогноз (к. 3.50) и ставки на бой 3 января 2020 года

3 января в 06:00 мск состоится бой за титул временного чемпиона мира WBC в легком весе, в котором встретятся Райан Гарсия и Люк Кемпбелл. Прогноз на Гарсия — Кэмпбелл.

Райан Гарсия

22-летний Райан Гарсия является последователем Сауля Альвареса. Уже на начальном этапе своей профессиональной карьеры боксер имеет 20 поединков на счету. Ни разу не проиграл. У него все победы, причем в 17 случаях он побеждал досрочно.

В 2018 году «Вспышка» завоевал трофеи NABF и WBO NABO в рамках 2 полулегкой категории. Годом позже он стал чемпионом по версии WBC Silver. В первом раунде Гарсия нокаутировал Ромеро Дуно.

Самый последний бой перед этим Гарсия провел 14 февраля. Он победил Франсиско Фонсеку нокаутом в первом раунде и защитил титул WBC Silver.

Райан Гарсия

Стоит добавить, что американец имеет солидный рекорд в любительском спорте — 230 поединков и 215 побед.

Люк Кэмпбелл

Люк Кэмпбелл дебютировал в на профессиональном ринге в 2013 году, победив Эндрю Харриса. До старта карьеры он выиграл Олимпийские игры, стал серебряным призером чемпионата мира и победителем чемпионата Европы.

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В 2015 году боец потерял свой титул интернационального чемпиона WBC, уступив Ивану Менди. Через 3 года он вернул его.

Также отметим, что в 2017 году Кэмпбелл бился с Хорхе Линаресом, но проиграл. Двумя годами позже боксер провел неудачный поединок с Василием Ломаченко. Оба поединка были титульными.

Люк Кэмпбелл

Всего в активе Кэмпбелла 23 выступления, 20 из которых оказались победными. В 16 случаях бой заканчивался нокаутом.

Прогноз и ставка

Оба бойца достойны титула, но фаворитом считают Гарсию — 1.28 против 3.50.

Как бы там ни было, но в этом бою Гарсии вряд ли удастся обойтись несколькими раундами. Кэмпбелл опытен и очень хитер, в бою с Ломаченко в обиду сразу себя не дал.

Несмотря на то, что Гарсия фаворит, мы ставим на победу Кэмпбелла. У британца за плечами достаточно выступлений с опытными бойцами, а победа в предстоящем матче даст возможность вернуться в гонку элиты дивизиона. 0