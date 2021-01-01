ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСтарая проблема «Ливерпуля». «Красные» неудачно завершили 2020 год Роберт ЛевандовскиЛучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает Маркус Рашфорд и Поль ПогбаЛегенда в процессе становления. Рашфорд вновь спас «Юнайтед»
  • 16:07
    • СМИ: «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина
  • 14:36
    • Олимпийская чемпионка из России возобновит теннисную карьеру
  • 14:05
    • Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
  • 13:03
    • Королева Великобритании наградила Хэмилтона рыцарским титулом
  • 08:25
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции
  • 09:31
    • Определились возможные соперники сборной России в четвертьфинале МЧМ
  • 08:23
    • «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», «Милуоки» проиграл «Майами»
    Все новости спорта

    Кэмпбелл преподаст урок опыта молодому поколению?

    Гарсия — Кэмпбелл. Прогноз (к. 3.50) и ставки на бой 3 января 2020 года

    Прогнозы на бокс Прогнозы на WBC
    Прогноз и ставки на Гарсия — Кэмпбелл
    Люк Кэмпбелл
    3 января в 06:00 мск состоится бой за титул временного чемпиона мира WBC в легком весе, в котором встретятся Райан Гарсия и Люк Кемпбелл. Прогноз на Гарсия — Кэмпбелл.

    Райан Гарсия

    22-летний Райан Гарсия является последователем Сауля Альвареса. Уже на начальном этапе своей профессиональной карьеры боксер имеет 20 поединков на счету. Ни разу не проиграл. У него все победы, причем в 17 случаях он побеждал досрочно.

    В 2018 году «Вспышка» завоевал трофеи NABF и WBO NABO в рамках 2 полулегкой категории. Годом позже он стал чемпионом по версии WBC Silver. В первом раунде Гарсия нокаутировал Ромеро Дуно.

    Самый последний бой перед этим Гарсия провел 14 февраля. Он победил Франсиско Фонсеку нокаутом в первом раунде и защитил титул WBC Silver.

    Райан Гарсия

    Стоит добавить, что американец имеет солидный рекорд в любительском спорте — 230 поединков и 215 побед.

    Люк Кэмпбелл

    Люк Кэмпбелл дебютировал в на профессиональном ринге в 2013 году, победив Эндрю Харриса. До старта карьеры он выиграл Олимпийские игры, стал серебряным призером чемпионата мира и победителем чемпионата Европы.

    Все прогнозы на спорт

    В 2015 году боец потерял свой титул интернационального чемпиона WBC, уступив Ивану Менди. Через 3 года он вернул его.

    Также отметим, что в 2017 году Кэмпбелл бился с Хорхе Линаресом, но проиграл. Двумя годами позже боксер провел неудачный поединок с Василием Ломаченко. Оба поединка были титульными.

    Люк Кэмпбелл

    Всего в активе Кэмпбелла 23 выступления, 20 из которых оказались победными. В 16 случаях бой заканчивался нокаутом.

    Прогноз и ставка

    Оба бойца достойны титула, но фаворитом считают Гарсию — 1.28 против 3.50.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Как бы там ни было, но в этом бою Гарсии вряд ли удастся обойтись несколькими раундами. Кэмпбелл опытен и очень хитер, в бою с Ломаченко в обиду сразу себя не дал.

    Несмотря на то, что Гарсия фаворит, мы ставим на победу Кэмпбелла. У британца за плечами достаточно выступлений с опытными бойцами, а победа в предстоящем матче даст возможность вернуться в гонку элиты дивизиона. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.50
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Австрия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Канада U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.37
  • Экспресс дня 1 января
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020     Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     Томас Тухель
  • Неизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино
    • 21:52 25/12/2020
    Гарсия — Кэмпбелл. Прогноз (к. 3.50) и ставки на бой 3 января 2020 года. Прогноз на Гарсия — Кэмпбелл. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры