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    Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?

    Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки на бой 29 ноября 2019 года

    Прогнозы на бокс Прогнозы на Бокс на ТВ
    Прогноз на Емельяненко — Кокляев
    Александр Емельяненко
    29 ноября состоится показательный поединок между спортсменами, которые представляют два разных лагеря. Речь идет о бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко и Михаиле Кокляеве. Бой пройдет по правилам бокса. Прогноз на Емельяненко — Кокляев.

    Емельяненко

    Александр Емельяненко — брат известного российского бойца Федора Емельяненко. Он провел в профессиональном ринге 36 боев. Из них было выиграно 28, 25 нокаутом. Также на счету бойца 7 поражений и одна ничья.

    Емельяненко оценивается как отличный ударник. В стойке спортсмен работает очень хорошо, так что в боксе у него проблем быть не должно.

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    Рост у профессионального бойца смешанных единоборств составляет 193 см, однако в размахе рук он уступает Кокляеву — 196 против 215 см.

    Долгое время у Александра были проблемы с законом, и он практически нигде не выступал. Однако за его плечами много поединков и опыта в боях.

    Кокляев

    Михаил Кокляев — уважаемый российский спортсмен, однако его больше знают в кругах любителей пауэрлифтинга. Именно в этом виде спорта он обрел большую популярность.

    Факт остается фактом — Кокляев не является профессиональным бойцом и даже тренировки не позволят ему выйти на тот уровень мастерства, которым обладает Емельяненко.

    Если посмотреть на видеозаписи с его подготовкой, то можно сделать вывод, что самым главным козырем Кокляева будет сила удара. Но для того чтобы ее воспользоваться, необходимо сначала попасть. А достаточной скорости и реакции у пауэрлифтера нет.

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    • Еще один большой вопрос — это работа ног. Кокляев очень массивный. Это оставит отпечаток на выносливости и скорости передвижений. Так что единственной надеждой для тяжеловеса будет «лаки панч».

    Прогноз на бой Емельяненко — Кокляев

    Вопрос о том, кто победит в этом бою, можно считать риторическим. Емельяненко имеет больше опыта. Он меньше весит и более мобилен на ногах. Единственное, что может стать проблемой, так это разница в длине рук.

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    Бойцу придется либо входить в ближний бой, чтобы нивелировать размах Кокляева, либо делать быстрые выпады и таким же образом выходить из зоны контакта.

    Для Кокляева главное не пропустить. Вернее он пропустит однозначно, но главное — это не допустить фатального попадания. Михаил будет надеяться на свою мощь и периодически станет запускать размашистые и тяжелые удары.

    Мы прогнозируем уверенную победу Емельяненко. Боец должен превзойти соперника в быстроте и выносливости. Но вряд ли он пойдет в размен с тяжеловесом с первых минут. Бой рассчитан на 4 раунда. Предполагаем, что Кокляев проиграет во втором или третьем. 0

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    Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки на бой 29 ноября 2019 года . Прогноз на Емельяненко — Кокляев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: —
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