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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Мемфис»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 20 апреля. Время — 02:30 по мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2023 года
    Мемфис
  • НБА. Плей-офф
    •  Мемфис 02:30 Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
  • НБА. Плей-офф
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    «Мемфис»

    «Мемфис» провел первый матч против «Лос-Анджелес Лейкерс», как мог провести лучше, но проиграл по всем статьям и абсолютно заслуженно.

    Мало того, что в этом матче не могли сыграть несколько игроков основы из-за долгосрочных травм, так ещё и Морант до конца матча не доиграл, повредив руку и его участие в предстоящем поединке до сих пор под вопросом.

    Почти не покидает уверенность, что Джа сыграет, иначе «Мемфису» никакого успеха не видать в серии после первых двух проигранных матчей в серии. Дженкинс будет рисковать, а он это делать умеет.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии продемонстрировал, что он может восставать из пепла аки птица феникс. Многие ждали, что «озерники» способны навязать ослабленному «Мемфису» сопротивление, но не такое серьезное.

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    Матч был выигран практически в одну калитку, а больше всех удивили не главные звезды команды, а Хатимура (29 очков) и Ривз (23 очка).

    Всю серию они на таком уровне, конечно, не проведут, но хорошей подмогой своим основным звездам точно станут, если будут демонстрироваться хотя бы 50 процентов своего потенциала.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.01, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.93.

    Прогноз: Гости хороши, но «Мемфис» не может проиграть второй матч дома.

    Альтернативный прогноз: «Низовой» матч у нас на повестке дня.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.24.

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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут взять реванш?
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