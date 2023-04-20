Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 20 апреля. Время — 02:30 по мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» провел первый матч против «Лос-Анджелес Лейкерс», как мог провести лучше, но проиграл по всем статьям и абсолютно заслуженно.

Мало того, что в этом матче не могли сыграть несколько игроков основы из-за долгосрочных травм, так ещё и Морант до конца матча не доиграл, повредив руку и его участие в предстоящем поединке до сих пор под вопросом.

Почти не покидает уверенность, что Джа сыграет, иначе «Мемфису» никакого успеха не видать в серии после первых двух проигранных матчей в серии. Дженкинс будет рисковать, а он это делать умеет.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии продемонстрировал, что он может восставать из пепла аки птица феникс. Многие ждали, что «озерники» способны навязать ослабленному «Мемфису» сопротивление, но не такое серьезное.

Матч был выигран практически в одну калитку, а больше всех удивили не главные звезды команды, а Хатимура (29 очков) и Ривз (23 очка).

Всю серию они на таком уровне, конечно, не проведут, но хорошей подмогой своим основным звездам точно станут, если будут демонстрироваться хотя бы 50 процентов своего потенциала.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.01, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.93.

Прогноз: Гости хороши, но «Мемфис» не может проиграть второй матч дома.

Альтернативный прогноз: «Низовой» матч у нас на повестке дня.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.24.