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    Замахнётся ли «Филадельфия» на Топ-4?

    «Филадельфия» — «Детройт». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Детройт»
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    «Филадельфия»
    Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 22 декабря. Время — 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2022 года

    «Филадельфия»

    Тайриз Макси — один из лидеров «Филадельфии». Пока находится вне игры. Травму ноги американский защитник получил еще в домашнем матче против «Милуоки». Случилось это 19 ноября.

    «Филадельфия» входит в Топ-5 Восточной конференции. В 29 матчах «Сиксерс» одержал 17 побед и проиграл 12 встреч. До первой тройки пока далеко. Речь о «Милуоки», «Бостоне» и «Кливленде». А вот навязать борьбу четвёртому «Бруклину» реально. Важно, самим не проиграть.

    Клуб из штата Пенсильвания выдает выигрышную серию из пяти матчей. После успешных игр с «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:122), «Шарлотт» (131:113), «Сакраменто» (123:103), «Голден Стэйт» (118:106), последовала победа над «Торонто» (104:101). Все решилось в овертайме. Основное время матча завершилось вничью (99:99).

    Джоэл Эмбиид — лучший игрок команды в этом матче. Центровой «Филадельфии» оформил дабл-дабл: 28 очков и 11 подборов. Что интересно, все 5 побед «76-е» одержали дома на арене «Веллс-Фарго-центр».

    «Детройт»

    «Детройт» пока не может выиграть, особенно дома. Три матча — три поражения. Домашнюю серию команда завершила со знаком минус.

    В пассиве коллектива игры с «Сакраменто» (113:122), «Бруклином» (121:124) и «Ютой» (111:126).

    В последний раз «Детройт» побеждал 15 декабря. Это была гостевая победа над «Шарлотт» (141:134). Хотя все решилось в овертайме. Основное время поединка завершилось вничью (127:127).

    По-прежнему в лазарете команды находятся Кейд Каннингем (травма ноги) и Исайя Ливерс (травма плеча).

    На Востоке «Детройт» занимает последнее место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 25 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.15, победа «Детройта» — 7.40.

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    Прогноз: С выбором фаворита сложности не возникают. «Филадельфия» скорее всего одержит победу над «Детройтом».

    Ставка: Победа «Филадельфии» (-12.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники устроят открытый баскетбол. «Филадельфия» и «Детройт» сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Филадельфия» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Замахнётся ли «Филадельфия» на Топ-4?
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