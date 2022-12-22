Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 22 декабря. Время — 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Тайриз Макси — один из лидеров «Филадельфии». Пока находится вне игры. Травму ноги американский защитник получил еще в домашнем матче против «Милуоки». Случилось это 19 ноября.

«Филадельфия» входит в Топ-5 Восточной конференции. В 29 матчах «Сиксерс» одержал 17 побед и проиграл 12 встреч. До первой тройки пока далеко. Речь о «Милуоки», «Бостоне» и «Кливленде». А вот навязать борьбу четвёртому «Бруклину» реально. Важно, самим не проиграть.

Клуб из штата Пенсильвания выдает выигрышную серию из пяти матчей. После успешных игр с «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:122), «Шарлотт» (131:113), «Сакраменто» (123:103), «Голден Стэйт» (118:106), последовала победа над «Торонто» (104:101). Все решилось в овертайме. Основное время матча завершилось вничью (99:99).

Джоэл Эмбиид — лучший игрок команды в этом матче. Центровой «Филадельфии» оформил дабл-дабл: 28 очков и 11 подборов. Что интересно, все 5 побед «76-е» одержали дома на арене «Веллс-Фарго-центр».

«Детройт»

«Детройт» пока не может выиграть, особенно дома. Три матча — три поражения. Домашнюю серию команда завершила со знаком минус.

В пассиве коллектива игры с «Сакраменто» (113:122), «Бруклином» (121:124) и «Ютой» (111:126).

В последний раз «Детройт» побеждал 15 декабря. Это была гостевая победа над «Шарлотт» (141:134). Хотя все решилось в овертайме. Основное время поединка завершилось вничью (127:127).

По-прежнему в лазарете команды находятся Кейд Каннингем (травма ноги) и Исайя Ливерс (травма плеча).

На Востоке «Детройт» занимает последнее место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 25 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.15, победа «Детройта» — 7.40.

Прогноз: С выбором фаворита сложности не возникают. «Филадельфия» скорее всего одержит победу над «Детройтом».

Ставка: Победа «Филадельфии» (-12.5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники устроят открытый баскетбол. «Филадельфия» и «Детройт» сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.25.