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    Прервет ли «Бруклин» неудачную серию?

    «Денвер» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Бруклин»
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    Кайри Ирвинг
    В воскресенье, 9 мая, «Денвер» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 44 победы и 22 поражения.

    Подопечные Майка Мэлоуна выиграли шесть из семи последних встреч, уступив за этот период только «Лейкерс» (89:93).

    В прошлом месяце один из лидеров «Наггетс» Джамал Маррей порвал крестообразную связку колена и выбыл из строя до конца сезона. Хорошей новостью является то, что «Денвер» все еще может рассчитывать на Николу Йокича — главного претендента на звание MVP «регулярки».

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    Сербский центровой в среднем набирает 26,4 очка, 10,9 подбора и 8,4 передачи. Также в этом сезоне неплохо себя проявляет Майкл Портер — 18,8 очка и 7,5 подбора.

    «Бруклин»

    «Бруклин» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 43 победами и 24 поражениями.

    Команда Стива Нэша совсем недавно шла в лидерах, но проиграла четыре матча подряд и пропустила вперед «Филадельфию». Во время этой неудачной серии «Нетс» уступили «Портленду» (109:128), дважды «Милуоки» (114:117 и 118:124) и «Далласу» (109:113).

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    • У «Бруклина» сейчас два ярко выраженных лидера: Кевин Дюрант, набирающий в среднем 28 очков, 6,9 подбора и 5,1 передачи, и Кайри Ирвинг — 27,4 очка и 6,3 передачи.

    Третья суперзвезда «Нетс» в лице Джеймса Хардена находится в лазарете. Также команда не может рассчитывать на Криса Кьоццу.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.74, победа «Денвера» — 2.45.

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    Действительно, ставка на успех «Нетс» может считаться логичной, ведь у них будет дополнительный день на подготовку, тогда как «Наггетс» еще ждет изнурительная встреча с «Ютой».

    Впрочем, если вы сомневаетесь в победе «Бруклина», можно обратить внимание на тотал, который, вероятно, будет относительно низким.

    Почему? Обе команды остались без своих важных бомбардиров. Кроме того, «Денвер» славится хорошей игрой в обороне и способен сбить игровой темп. Еще один прогноз — «тотал меньше 230,5» за 1.92.

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