В воскресенье, 9 мая, «Денвер» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 44 победы и 22 поражения.

Подопечные Майка Мэлоуна выиграли шесть из семи последних встреч, уступив за этот период только «Лейкерс» (89:93).

В прошлом месяце один из лидеров «Наггетс» Джамал Маррей порвал крестообразную связку колена и выбыл из строя до конца сезона. Хорошей новостью является то, что «Денвер» все еще может рассчитывать на Николу Йокича — главного претендента на звание MVP «регулярки».

Все прогнозы на НБА

Сербский центровой в среднем набирает 26,4 очка, 10,9 подбора и 8,4 передачи. Также в этом сезоне неплохо себя проявляет Майкл Портер — 18,8 очка и 7,5 подбора.

«Бруклин»

«Бруклин» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 43 победами и 24 поражениями.

Команда Стива Нэша совсем недавно шла в лидерах, но проиграла четыре матча подряд и пропустила вперед «Филадельфию». Во время этой неудачной серии «Нетс» уступили «Портленду» (109:128), дважды «Милуоки» (114:117 и 118:124) и «Далласу» (109:113).

У «Бруклина» сейчас два ярко выраженных лидера: Кевин Дюрант, набирающий в среднем 28 очков, 6,9 подбора и 5,1 передачи, и Кайри Ирвинг — 27,4 очка и 6,3 передачи.

Третья суперзвезда «Нетс» в лице Джеймса Хардена находится в лазарете. Также команда не может рассчитывать на Криса Кьоццу.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.74, победа «Денвера» — 2.45.

Действительно, ставка на успех «Нетс» может считаться логичной, ведь у них будет дополнительный день на подготовку, тогда как «Наггетс» еще ждет изнурительная встреча с «Ютой».

Впрочем, если вы сомневаетесь в победе «Бруклина», можно обратить внимание на тотал, который, вероятно, будет относительно низким.

Почему? Обе команды остались без своих важных бомбардиров. Кроме того, «Денвер» славится хорошей игрой в обороне и способен сбить игровой темп. Еще один прогноз — «тотал меньше 230,5» за 1.92.