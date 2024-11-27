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    Казо: Если мне удастся прогрессировать, то я попаду в топ-30

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    Французский теннисист Артур Казо подвёл итоги сезона, а также поделился планами на будущее.

    Артур Казо
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    Артур Казо

    «Я пережил в этом сезоне все эмоции, положительные или отрицательные. Я очень хорошо провёл Открытый чемпионат Австралии по теннису со множеством знаковых событий: первое поражение от игрока топ-10, первая победа в пяти сетах, первый раз во второй неделе турнира "Большого шлема". Для меня это было в новинку, и я действительно получил массу удовольствия.

    К сожалению, я не смог настроиться на правильную волну. Я испытал разочарование в Майами. Через месяц я вывихнул лодыжку на "Мастерсе" в Барселоне в первом сете первого матча. Это была более негативная фаза. Мне потребовалось время, чтобы вылечить лодыжку, были постоянные боли, особенно в период игры на траве.

    Я хочу приблизиться к топ-30 в следующем году. Я уже ставил перед собой цель попасть в топ-50 в этом сезоне, но, к сожалению, не смог её достичь. Если мне удастся прогрессировать во всех аспектах игры, нет причин, по которым я не мог бы приблизиться к топ-30, даже если это слишком амбициозная цель. В любом случае сделаю всё возможное, чтобы это произошло», — сказал Казо в эфире YouTube-канала Eurosport France.

    22-летний Казо начинал 2024 год на 130-й строчке мирового рейтинга, а закончил 64-й ракеткой мира.

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