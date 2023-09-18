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    Бартоли: Будь Джокович американцем, ему бы поставили памятник в каждом городе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Бывшая седьмая ракетка мира Марион Бартоли высказалась о величии сербского теннисиста Новака Джоковича.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Ранее 24-кратный победитель турниров «Больших шлемов» заявил, что, если бы он не был из Сербии, его бы много лет назад прославили в мире спорта.

    «Мы прекрасно знаем, что если бы Новак был американцем, ему бы поставили памятник в каждом городе. Тот факт, что он серб, означает, что он не так широко известен. Он выходец из небольшой европейской страны с недавним болезненным прошлым, и это влияет на рейтинг популярности», — цитирует Tennis Infinity слова Бартоли.

    Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24.

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