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    Синнер вышел в финал «Мастерса» в Торонто

    Теннис Прогнозы на теннис Янник Синнер Томми Пол Алекс де Минор Алехандро Давидович-Фокина ATP
    Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Торонто, призовой фонд которого составляет 6,6 миллиона долларов.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В матче 1/2 финала Синнер выиграл у Томми Пола, который перед этим сенсационно остановил испанца Карлоса Алькараса.

    Итальянцу хватило двух сетов для победы над американским теннисистом — 6:4, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

    Янник за это время выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

    В решающем матче Синнер встретится с австралийцем Алексом Де Минором, который в полуфинале разгромил испанца Алехандро Давидовича-Фокину со счетом 6:1, 6:3.

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