Синнер вышел в финал «Мастерса» в Торонто

Итальянецстал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Торонто, призовой фонд которого составляет 6,6 миллиона долларов.

В матче 1/2 финала Синнер выиграл у Томми Пола, который перед этим сенсационно остановил испанца Карлоса Алькараса.

Итальянцу хватило двух сетов для победы над американским теннисистом — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Янник за это время выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

В решающем матче Синнер встретится с австралийцем Алексом Де Минором, который в полуфинале разгромил испанца Алехандро Давидовича-Фокину со счетом 6:1, 6:3.