Рублев выиграл турнир в Дубае

Россиянинстал победителем турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

В финале российский теннисист за час и 21 минуту победил чеха Иржи Веселы со счетом 6.3, 6:4.

Рублев 13 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал три из восьми брейкпоинтов.

На счету Веселы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один брейк при четырех возможностях взять подачу россиянина.

Для 24-летнего Рублева это десятая победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее в феврале он выиграл турнир в Марселе.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd