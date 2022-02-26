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    Рублев выиграл турнир в Дубае

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв ATP
    Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В финале российский теннисист за час и 21 минуту победил чеха Иржи Веселы со счетом 6.3, 6:4.

    Рублев 13 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал три из восьми брейкпоинтов.

    На счету Веселы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один брейк при четырех возможностях взять подачу россиянина.

    Для 24-летнего Рублева это десятая победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Ранее в феврале он выиграл турнир в Марселе.

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