В финальном матче парного турнира Australian Open встречались австралийские пары

Сильнее оказались первые. Они выиграли поединок двумя сетами с общим счетом 7:5, 6:4.

Это первая победа для Кирьоса и Коккинакиса в турнире «Большого шлема».

The fairytale is complete 🏆

🇦🇺 @TKokkinakis and @NickKyrgios defeat Matt Ebden and Max Purcell 7-5 6-4 to become the #AO2022 men's doubles champions.#AusOpen pic.twitter.com/eLAmS0l3Fq