Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

Австралийкавышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче 1/4 финала Барти одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой со счетом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

За это время Эшли выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

🇦🇺 CLINICAL 🇦🇺@ashbarty defeats Jessica Pegula 6-2 6-0 in 63 minutes to advance to another #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/8YoG2KKdXK