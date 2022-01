Australian Open. Надаль и Шаповалов вышли в 3-й круг, Хачанов сыграет с Бонзи, Карацев встретится с Макдональдом

В среду, 19 января, в Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Ганфманн (Германия) — 6:2, 6:3, 6:4

Испанец Рафаэль Надаль выиграл в трех сетах у немца Янника Ханфманна. Следующим соперником 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» станет либо россиянин Карен Хачанов, либо француз Бенжамен Бонзи.

Маттео Берреттини (Италия) — Стефан Козлов (США) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Итальянец Маттео Берреттини одержал победу над американцем Стефаном Козловым. В третьем раунде его соперником станет испанец Карлос Алькарас.

Карлос Алькарас (Испания) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2, 6:1, 7:5

Испанец Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open. Как и в первом раунде, на этот раз ему снова хватило для победы трех сетов.

Сун Ву Квон (Южная Корея) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 5:7, 2:6

Канадец Денис Шаповалов с трудом выиграл у южнокорейца Сун Ву Квона. Матч продолжался четыре с половиной часа. Следующим соперником Шаповалова станет американец Рейлли Опелка, обыгравший немца Доминика Кепфера со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

Карен Хачанов (Россия) — Бенджамин Бонзи (Франция)

Гаэль Монфис (Франция) — Александр Бублик (Казахстан)

Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия)

Александр Зверев (Германия) — Джон Миллман (Австралия)

Женщины

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Жиль Тайкманн (Швейцария) — 6:1, 6:2

В следующем матче соперницей Виктории Азаренко станет украинка Элина Свитолина.

Армони Тан (Франция) — Элина Свитолина (Украина) — 3:6, 7:5, 1:5

Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг благодаря победе над француженкой Армони Тан, которая не смогла завершить встречу из-за травмы.

Марта Костюк (Украина) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 7:6 (7:5), 6:3

Украинка Марта Костюк второй раз в карьере вышла в третий круг Australian Open. В следующем матче она встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Паула Бадоса (Испания) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:0, 6:3

Испанка Паула Бадоса впервые в карьере дошла на австралийском мэйджоре до третьего раунда.

Алена Остапенко (Латвия) — Элисон Риск (США) — 4:6, 6:2, 6:4

Алена Остапенко третий раз в карьере пробилась на Australian Open в третий раунд. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет либо чешка Барбора Крейчикова, либо китаянка Сиюй Ван.

Вероника Кудерметова (Россия) — Елена Габриэла Рузе (Румыния)

Эшли Барти (Австралия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:1

Австралийка Эшли Барти, как и в первом круге, разгромила свою соперницу меньше чем за час. На этот раз ей хватило для победы 54 минут. В третьем раунде первая ракетка мира сыграет против итальянки Камилы Джорджи, которая выиграла у чешки Терезы Мартинцовой со счетом 6:2, 7:6 (7:2).