Павлюченкова вылечилась от коронавируса и готовится к Australian Open

Российская теннисисткасообщила, что вылечилась от коронавируса Covid-19.

«Восстанавливаюсь после болезни. Очень медленно, но готовлюсь к Australian Open. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Павлюченкова в твиттере.

30 декабря россиянка рассказала, что прилетела в Австралию и сдала положительный тест на коронавирус.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. 30-летняя Павлюченкова попала в основную сетку турнира.

Out and about 🙏🏻 💕 very slow ,but prepping @AustralianOpen Thanks everyone for your messages and support ! 😊 pic.twitter.com/dkU1GnUpIK