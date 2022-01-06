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    Павлюченкова вылечилась от коронавируса и готовится к Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Анастасия ПавлюченковаКоронавирус в спорте WTA Australian Open
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что вылечилась от коронавируса Covid-19.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «Восстанавливаюсь после болезни. Очень медленно, но готовлюсь к Australian Open. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Павлюченкова в твиттере.

    30 декабря россиянка рассказала, что прилетела в Австралию и сдала положительный тест на коронавирус.

    Australian Open пройдет с 17 по 30 января. 30-летняя Павлюченкова попала в основную сетку турнира.

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