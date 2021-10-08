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    Кудерметова победила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8 миллионов долларов.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче второго раунда россиянка победила за час и 12 минут свою соотечественницу Людмилу Самсонову (6:2, 6:3).

    На счету победительницы — шесть подач навылет и две двойные ошибки. Самсонова совершила два эйса и три ошибки на подаче.

    Кудерметова реализовала четыре брейк-поинта из четырех, Самсонова — один из четырех.

    В следующем раунде россиянка сыграет с полячкой Игой Свентек, которая победила хорватку Петру Мартич (6:1, 6:3).

    В следующую стадию также прошла украинка Элина Свитолина, обыграв чешку Терезу Мартинцову — 6:2, 7:5

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