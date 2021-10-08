Кудерметова победила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисисткапробилась в третий круг турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8 миллионов долларов.

В матче второго раунда россиянка победила за час и 12 минут свою соотечественницу Людмилу Самсонову (6:2, 6:3).

На счету победительницы — шесть подач навылет и две двойные ошибки. Самсонова совершила два эйса и три ошибки на подаче.

Кудерметова реализовала четыре брейк-поинта из четырех, Самсонова — один из четырех.

В следующем раунде россиянка сыграет с полячкой Игой Свентек, которая победила хорватку Петру Мартич (6:1, 6:3).

В следующую стадию также прошла украинка Элина Свитолина, обыграв чешку Терезу Мартинцову — 6:2, 7:5