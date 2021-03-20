Карацев завоевал первый в карьере трофей на турнире ATP

Российский теннисистстал победителем турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.

В финальном поединке россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Карацев трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов.

Харрис подал 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и упустил 2 шанса взять подачу соперника.

Для 27-летнего Карацева это первый выигранный трофей на турнирах АТР в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии-2021 россиянин дошел до полуфинала.