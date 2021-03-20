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    Карацев завоевал первый в карьере трофей на турнире ATP

    Теннис ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона долларов.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В финальном поединке россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Карацев трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов.

    Харрис подал 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и упустил 2 шанса взять подачу соперника.

    Для 27-летнего Карацева это первый выигранный трофей на турнирах АТР в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии-2021 россиянин дошел до полуфинала.

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