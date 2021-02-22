Кудерметова проиграла на старте турнира в Аделаиде

Россиянкав двух сетах уступила американке Шелби Роджерс в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) — 3:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время россиянка совершила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету американки 4 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Шелби сыграет с третьей сеяной Йоханной Контой из Великобритании.

Турнир в Аделаиде проходит с 21 по 27 февраля. Общий призовой фонд составляет 535 тысяч долларов. Действующим победителем турнира является Эшли Барти.