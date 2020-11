Медведев победил Надаля и впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира ATP

Россиянинстал вторым финалистом Итогового турнира ATP, который проходит в Лондоне.

В полуфинале Медведев одержал волевую победу над испанцем Рафаэлем Надалем — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут.

Медведев за это время выполнил 13 подач навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и допустил 3 двойные ошибки. Надаль выиграл 1 гейм на приеме, сделал 3 эйса и тоже совершил 3 двойные ошибки.

Медведев впервые в карьере сыграет в финале Итогового турнира. Его соперником станет австриец Доминик Тим, который в полуфинале выиграл у серба Новака Джоковича.

