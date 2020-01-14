Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Хобарте

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг турнира в австралийском Хобарте.

В первом круге соревнований россиянка в двух партиях проиграла представительнице Туниса Онс Жабер — 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут. Блинкова совершила 4 двойные ошибки и уступила в 7 геймах на своей подаче.

В следующем круге тунисская теннисистка встретится с победительницей пары Яфань Ван (Китай) — Гарбин Мугуруса (Испания).

Таким образом, единственной оставшейся россиянкой на турнире стала Вероника Кудерметова, победившая в первом круге Саманту Стосур (6:2, 6:2). 0