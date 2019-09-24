ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 17-23 сентября
  • 10:21
    • Хави хотел бы поработать в чемпионате Англии
  • 08:34
    • «Манчестер Юнайтед» зимой попробует усилить атаку
  • 08:20
    • Дубль Коршкова помог «Торонто» победить «Монреаль»
  • 22:59
    • Месси в шестой раз признан игроком года по версии ФИФА
  • 00:27
    • Клопп: Кто не любит «Ливерпуль» — у того нет сердца!
    Все новости спорта

    Медведев пропустит турнир в Пекине

    Даниил Медведев ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на турнире в Пекине, который начнется 30 сентября.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Об этом заявил капитан мужской сборной России Игорь Куницын.

    «Мы уже знаем график Медведева: он не поедет в Пекин, сейчас будет две недели готовиться к Шанхаю. В зависимости от его выступления там станет ясно, как он будет действовать дальше.

    У нас, помимо соревнований в Азии, остаются Кубок Кремля, Вена, Париж и итоговый турнир первой восьмерки в Лондоне. И после Шанхая станет понятно, есть ли у Дани необходимость пропускать какой-то из этих турниров, чтобы иметь еще одну неделю перерыва.

    Будем надеяться, что он хорошо подготовится и необходимости в этом не будет. Но я не исключаю возможности пропуска какого-то еще соревнования нынешней осенью», — цитируют Куницына «Известия». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего
  • 09/09/2019 в 10:22
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Вильярреал»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидеры конференций проведут результативную встречу
  • «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Обыграет ли «Марсель» аутсайдера Лиги 1?
  • «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Кто будет ближе к зоне вылета?
  • «Верона» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА сыграет на выезде со СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Сибири», ЦСКА победил в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 сентября Вчера в 22:260
  • 22:35
    • Клопп — тренер года по версии ФИФА
  • 10:35
    • Гаспарян успешно начала защиту титула в Ташкенте
  • 10:09
    • Назван расширенный состав сборной России на Кубок мира
    ЦСКА — «Краснодар» Футбол Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Краснодаром» Вчера в 02:260
  • Экспресс дня

  • «Монако» вновь останется без победы
  • 4.29
    •
  • 09:02
    • Марадона проиграл второй матч подряд в качестве наставника «Химнасии»
  • 08:48
    • Медведев пропустит турнир в Пекине
  • 08:06
    • Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухани
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться КрыховякаПобеда «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:230
  • 22:45
    • Алиссон — вратарь года ФИФА
  • 22:14
    • ЦСКА по буллитам победил СКА в армейском дерби
  • 20:14
    • «Ак Барс» на выезде уступил «Сибири»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие