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    Рублев вышел в 1/8 финала турнира в США

    Андрей Рублёв ATP
    16 финала Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В матче второго круга россиянин обыграл девятого сеяного испанца Альберта Рамоса — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут и завершилась в трех сетах. На счету Рублева 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Рамос подал навылет 5 раз, совершил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейк-пойнта.

    За место в четвертьфинале Рублев поборется с американцем Сэмом Куэрри, который во втором круге обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну. 0

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