Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисиствышел в финал турнира «Ролан Гаррос». В полуфинале он в трех сетах разобрался с швейцарцем— 6:3, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. Действующий чемпион 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В финале розыгрыша испанец встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия).

Отметим, Надаль сумел обыграть Федерера впервые за пять лет. В прошлый раз испанец побеждал в этом противостоянии в полуфинале Australian Open 2014 года. 0