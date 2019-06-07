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    Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос ATP Роджер Федерер Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира «Ролан Гаррос». В полуфинале он в трех сетах разобрался с швейцарцем Роджером Федерером — 6:3, 6:4, 6:2.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. Действующий чемпион 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

    В финале розыгрыша испанец встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия).

    Отметим, Надаль сумел обыграть Федерера впервые за пять лет. В прошлый раз испанец побеждал в этом противостоянии в полуфинале Australian Open 2014 года. 0

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