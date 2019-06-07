Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль
globallookpress.com
Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. Действующий чемпион 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
В финале розыгрыша испанец встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия).
Отметим, Надаль сумел обыграть Федерера впервые за пять лет. В прошлый раз испанец побеждал в этом противостоянии в полуфинале Australian Open 2014 года. 0