Кафельников включен в Зал теннисной славы

Самый титулованный теннисист в истории Россиибыл включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает пресс-служба организации.

Он стал вторым россиянином после Марата Сафина, удостоенным этой чести.

Также в этом году в зал войдут китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

Официальное зачисление всей троицы в ряды членов Зала славы состоится 20 июля этого года на специальном мероприятии в Ньюпорте.

Кафельников является победителем Roland Garros (1996 года) и Australian Open (1999), олимпийским чемпионом Сиднея-2000 и обладателем Кубка Дэвиса-2002. В общей сложности он завоевал 26 трофеев в одиночном разряде и 27 — в парном. С 3 мая по 13 июня 1999 года он возглавлял рейтинг АТР.

Congratulations to the International Tennis Hall of Fame Class of 2019!

👏👏👏

🇨🇳 Li Na

🇫🇷 Mary Pierce

🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov pic.twitter.com/HcB4G1EK8X