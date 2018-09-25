Касаткина одолела Сиюй Ван, отыграв четыре матчбола

Российская теннисисткапробилась в третий круг турнира в Ухане.

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В поединке второго круга 13-я ракетка соревнований одолела китаянку Сиюй Ван со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась два часа. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-поинтов.

На счету китаянки 3 двойные ошибки и 5 брейков.

В третьем сете китаянка подавала на матч при счете 5:3, но проиграла гейм. На тай-брейке россиянка отыграла четыре матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Касаткина поспорит с румынкой Симоной Халеп или словачкой Доминикой Цибулковой. 0