Италия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная Италии переиграла команду Японии и вышла в четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса.

Решающее третье очко итальянцам принес Фабио Фоньини, обыгравший Юити Сугиту со счетом 3:6, 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 7:5. Поединок продолжался 4 часа 8 минут.

Фабио выполнил 14 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-поинтов из 22 возможных. На счету его соперника 12 подач навылет, 14 двойных ошибок и 10 брейков.

Сборная Германии победила Австралию и вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Счет в матче стал 3-1 в пользу «скуадры».

В четвертьфинальном матче, который пройдет 6-8 апреля, сборная Италии сыграет с победителем противостояния Франция — Нидерланды.

