Федерер сократил отставание от Надаля в рейтинге АТР

Федерер в воскресенье финале Australian Open в пяти сетах победил хорвата Марина Чилича и довел число выигранных турниров Большого шлема до 20 (6 трофеев на Australian Open, 1 – на «Ролан Гаррос», 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open). В обновленном рейтинге 36-летний швейцарец с 9605 очками идет вторым, отставая от Надаля на 155 баллов. Чилич поднялся на третью строчку рейтинга.
Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который опустился на три позиции и занимает 35-е место.
Рейтинг АТР. Версия от 29 января
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
3 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
4 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4630,
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,
6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460,
8 (9). Джек Сок (США) — 2880,
9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815,
10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705,
35 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1339…
49 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
56 (53). Даниил Медведев (Россия) — 919…
71 (72). Евгений Донской (Россия) — 739…
92 (90). Михаил Южный (Россия) — 604.
Relive the glory as @rogerfederer reaches Grand Slam #20 after a five-set tussle with Marin Cilic.— #AusOpen (@AustralianOpen) 29 января 2018 г.
The peRFect end to a remarkable two weeks at #AusOpen 2018. #RF20 pic.twitter.com/mGbnClP4ly