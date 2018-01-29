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    Федерер сократил отставание от Надаля в рейтинге АТР

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    Роджер Федерер
    На фото:Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису сократил отставание от испанца Рафаэля Надаля в рейтинге АТР, сообщается на официальном сайте организации.

    Федерер в воскресенье финале Australian Open в пяти сетах победил хорвата Марина Чилича и довел число выигранных турниров Большого шлема до 20 (6 трофеев на Australian Open, 1 – на «Ролан Гаррос», 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open). В обновленном рейтинге 36-летний швейцарец с 9605 очками идет вторым, отставая от Надаля на 155 баллов. Чилич поднялся на третью строчку рейтинга.

    Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который опустился на три позиции и занимает 35-е место.

    Рейтинг АТР. Версия от 29 января

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
    3 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
    4 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4630,
    5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,
    6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060,
    7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460,
    8 (9). Джек Сок (США) — 2880,
    9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815,
    10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705,

    35 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1339…
    49 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
    56 (53). Даниил Медведев (Россия) — 919…
    71 (72). Евгений Донской (Россия) — 739…
    92 (90). Михаил Южный (Россия) — 604.


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