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    Лысова выиграла серебро Паралимпиады в лыжном спринте среди слабовидящих

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    Михалина Лысова
    На фото:Михалина Лысова
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    Россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером Паралимпиады-2018 в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.

    В финале Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, уступила 14,1 секунды победительнице гонки белоруске Светлане Сахоненко, которая преодолела дистанцию за 4 минуты 29,9 секунды. Тройку призеров замкнула украинка Оксана Шишкова (+15,7).

    Для Лысовой эта награда стала четвертой на Играх-2018. Ранее она завоевала золото в биатлонной гонке на 6 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и бронзу в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

    Для сборной России эта медаль стала 16-й на Паралимпиаде в Пхенчхане.

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