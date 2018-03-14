Лысова выиграла серебро Паралимпиады в лыжном спринте среди слабовидящих

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Россиянкастала серебряным призером Паралимпиады-2018 в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.

В финале Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, уступила 14,1 секунды победительнице гонки белоруске Светлане Сахоненко, которая преодолела дистанцию за 4 минуты 29,9 секунды. Тройку призеров замкнула украинка Оксана Шишкова (+15,7).

Для Лысовой эта награда стала четвертой на Играх-2018. Ранее она завоевала золото в биатлонной гонке на 6 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и бронзу в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

Для сборной России эта медаль стала 16-й на Паралимпиаде в Пхенчхане.