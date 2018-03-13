Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады

Румянцева, которая ранее победила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 км, во вторник финишировала с результатом 34 минуты 10,0 секунд, допустив 1 промах на четырех огневых рубежах.
Румянцева и Миленина выиграли золото и серебро в лыжных гонках на Паралимпиаде
Еще одна российская спортсменка Анна Миленина, которая в Пхенчхане дважды становилась серебряным призером, с двумя промахами стала второй (35.30,0). Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко (36.23,6).
Теперь в копилке сборной России стало 10 медалей (4 золота, 4 серебра и 2 бронзы).