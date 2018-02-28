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    Всероссийские соревнования для отстраненных от Паралимпиады спортсменов пройдут 20-30 марта

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    Всероссийские соревнования для отстраненных от Паралимпиады спортсменов пройдут 20-30 марта
    На фото:Всероссийские соревнования для отстраненных от Паралимпиады спортсменов пройдут 20-30 марта
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    Всероссийские соревнования для российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане, пройдут в Московской области с 20 по 30 марта, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Соревнования пройдут по видам спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон, а также в спорте слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

    Церемония открытия состоится 21 марта. Старты будут проводиться в рамках чемпионатов и первенств России на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.

    Международный паралимпийский комитет (IPC) 26 февраля объявил список российских спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде. В него вошли 30 российских атлетов.

    Напомним, что 29 января IPC объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи.

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