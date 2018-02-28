Всероссийские соревнования для отстраненных от Паралимпиады спортсменов пройдут 20-30 марта

Соревнования пройдут по видам спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон, а также в спорте слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.
Церемония открытия состоится 21 марта. Старты будут проводиться в рамках чемпионатов и первенств России на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.
Международный паралимпийский комитет (IPC) 26 февраля объявил список российских спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде. В него вошли 30 российских атлетов.
Напомним, что 29 января IPC объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи.