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Олимпиада-2018
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    Объявлен список российских паралимпийцев на Игры-2018

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    Пхенчхан-2018
    На фото:Пхенчхан-2018
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Международный паралимпийский комитет (IPC) на своем сайте опубликовал список российских спортсменов, которые примут участие в зимней Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе.

    Все атлеты соответствовали квалификационным критериям и выполнили условия для участия в Паралимпиаде.

    Список выглядит следующим образом:

    Горнолыжный спорт (10 спортсменов): Александра Францева (ведущий — Семен Пляскин), Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев (ведущие — Герман Аграновский/Денис Перевозчиков), Алексей Микушин, Валерий Редкозубов (ведущий — Евгений Героев), Александр Ветров.

    Лыжные гонки и биатлон (12 спортсменов): Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына (ведущий — Максим Пирогов), Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская (ведущий — Артем Норин), Екатерина Румянцева, Марта Зайнуллина.

    Сноуборд (3 спортсмена): Владимир Игушкин, Михаил Слинкин, Александр Цыганков.

    Керлинг на колясках (5 спортсменов): Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко, Андрей Мещеряков.

    Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта.

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