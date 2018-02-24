Зимин: У немцев очень жесткая команда, нельзя передерживать шайбу

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Двукратный олимпийский чемпионподелился ожиданиями от финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 между командами России и Германия.

«Немецкая команда – очень жесткая, постоянно хоккеисты применяют силовые приемы, я бы назвал сборную Германии очень неприятной командой.

Нашим хоккеистам надо показать комбинационный хоккей и важно вовремя освобождаться от шайбы, не передерживать ее. Заранее находить партнера, предвидеть действия немцев и своевременно отдавать передачи.

Не надо ввязываться с ними в драки, надо очень внимательно действовать в обороне, как это было на протяжении всего турнира, и побольше бросать. Бросать побольше не только в большинстве, но и в равных составах.

Это нонсенс, что сборная Германии пробилась в финал. Но надо понимать, что все остальные сборные на турнире значительно ниже уровнем, чем наша команда», — цитирует Зимина «Р-Спорт».

Матч Россия – Германия состоится 25 февраля и начнется в 7:10 по Москве.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.