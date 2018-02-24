Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зимин: У немцев очень жесткая команда, нельзя передерживать шайбу

    Хоккей Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сборная Германии
    На фото:Сборная Германии
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 между командами России и Германия.

    «Немецкая команда – очень жесткая, постоянно хоккеисты применяют силовые приемы, я бы назвал сборную Германии очень неприятной командой.

    Нашим хоккеистам надо показать комбинационный хоккей и важно вовремя освобождаться от шайбы, не передерживать ее. Заранее находить партнера, предвидеть действия немцев и своевременно отдавать передачи.

    Не надо ввязываться с ними в драки, надо очень внимательно действовать в обороне, как это было на протяжении всего турнира, и побольше бросать. Бросать побольше не только в большинстве, но и в равных составах.

    Это нонсенс, что сборная Германии пробилась в финал. Но надо понимать, что все остальные сборные на турнире значительно ниже уровнем, чем наша команда», — цитирует Зимина «Р-Спорт».

    Матч Россия – Германия состоится 25 февраля и начнется в 7:10 по Москве.

    Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • С приветом из Сочи. Анонс олимпийских событий 24 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в субботу, 24 февраля
    •
  • Финал! Анонс олимпийских событий 25 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в воскресенье, 25 февраля
    •
  • 24/02
    • Знарок не изменил сочетания хоккеистов накануне финала ОИ
  • 24/02
    • Кошечкин будет защищать ворота сборной России в финальном матче ОИ-2018
  • 23/02
    • Сборная России поднялась на 15 место медального зачета Олимпиады
  • 23/02
    • Сборная России обыграла Чехию и вышла в финал ОИ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    Подробный разбор
  • Без классического финала. Провал или нет?
  • СМИ о сенсационном сопернике сборной России
    •
  • Двоюродный брат мельдония. Сергеева оказалась в допинговом скандале
  • Российская бобслеистка сдала положительный допинг-тест
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия обыграет Германию в финале Олимпийских игр
  • Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля
  • 1,89
    •
  • «Рейнджерс» — «Детройт». Ждем очередной не результативный матч
  • «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля
  • 1,87
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • Победа Наны Такаги в конькобежном масс-старте
  • Японская конькобежка Нана Такаги стала олимпийской чемпионкой в масс-старте
    • Вчера в 23:07
  • Победы русских лыжников и канадских хоккеистов, провал сноубордистов и дебош фристайлиста
  • Все, чем запомнился пятнадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 22:53
  • Золото конькобежца Ли Сын Хуна в масс-старте
  • Корейский конькобежец Ли Сын Хун пришел к финишу первым в масс-старте
    • Вчера в 22:35
  • Финал! Анонс олимпийских событий 25 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в воскресенье, 25 февраля
    • Вчера в 21:47
  • Мужской кёрлинг. Финал США — Швеция 10:7
  • В финальном матче на Олимпиаде мужская сборная США по кёрлингу победила команду из Швеции со счетом 10:7
    • Вчера в 19:17
  • 19:16
    • Михайлов: На бумаге Россия сильнее Германии, но кроме бумаги есть игра
  • Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале
  • Обзор СМИ после двух медалей российских лыжников в марафоне на ОИ-2018
    • Вчера в 18:27
  • Швейцарские горнолыжники — первые в командном первенстве
  • Сборная Швейцарии по горным лыжам завоевала золотые медали в командных соревнованиях, одолев в большом финале сборную Австрии
    • Вчера в 17:45
  • 17:44
    • Сборная Канады по хоккею стала бронзовым призером Олимпиады-2018
  • Золото Гальмарини в параллельном гиганстком слаломе у сноубордистов
  • Швейцарец Невин Гальмарини финишировал первым в большом финале по параллельному гигантскому слалому на сноубордах
    • Вчера в 17:04
  • 17:04
    • Японские керлингистки завоевали бронзовые медали ОИ-2018
  • Золото Эстер Ледецкой в параллельном гигантском слаломе
  • Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе
    • Вчера в 16:38
  • 16:37
    • Корейский конькобежец выиграл масс-старт Олимпиады-2018
  • Серебро и бронза Большунова и Ларькова в масс-старте на 50 км
  • Российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков поднялись на пьедестал в лыжном марафоне классическим стилем
    • Вчера в 16:03
  • 15:54
    • Японская конькобежка Такаги стала двукратной олимпийской чемпионкой
  • 15:09
    • МОК отложил решение по флагу России на закрытии Олимпиады-2018
  • 14:30
    • Медведева заявила о желании участвовать в ОИ-2022
  • 13:05
    • Сундбю не удивлен успехам российских лыжников на Олимпиаде
  • 12:55
    • Витолиньш: Мы должны навязывать немцам свою игру
  • 12:36
    • Бородавко посетовал на детские ошибки Большунова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •