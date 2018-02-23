Канадка Серва завоевала золото ОИ в дисциплине ски-кросс

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Канадская фристайлисткапобедила на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине ски-кросс.

Серебро у другой канадки Бриттани Филэн, бронза – у Фанни Смит из Швейцарии. Шведка Сандра Неслунд финишировала четвертой и осталась без медалей.

Не вышла в финал в ски-кроссе олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи канадка Мариэль Томпсон, на стадии 1/8 финала спортсменка показала третий результат и выбыла из борьбы за медали.

Россиянка Анастасия Чирцова остановилась на стадии четвертьфинала, ее соотечественница Виктория Завадовская завершила выступление в 1/8 финала.

Серва на Играх-2014 в Сочи завоевала серебро в ски-кроссе.