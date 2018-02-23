Стал известен состав сборной России на полуфинал Игр-2018 с Чехией

Главный тренер Олег Знарк не стал вносить изменения в звенья команды на 1/2 финала Олимпийских игр в Пхенчхане.
На лед хоккеисты выйдут в следующих сочетаниях:
вратарь — Василий Кошечкин (Илья Сорокин);
Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;
Богдан Киселевич — Никита Нестеров, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;
Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;
Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.
Встреча начнётся в 10:40 мск.