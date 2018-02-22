Витолиньша немного шокировал вылет шведов

«У чехов исполнители намного лучше, чем у словаков, мастерство и физическая готовность у них повыше.
Конечно, всегда хорошо забить первым, тогда и игра идет так, как ты хочешь.
Вылет шведов немножко шокировал, да. Но нет энхаэловцев, поэтому все команды стали более равными. Олимпийский турнир становится в чем-то более интересным. У сборных из европейских игроков уровень более-менее одинаковый.
Кошечкин займет место в воротах сборной России в полуфинале ОИ
Способны ли немцы выбить Канаду? почему бы нет? У канадцев не какие-то сверхъестественные игроки», — приводит слова Витолиньша «Спорт-Экспресс».