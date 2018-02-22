Витолиньша немного шокировал вылет шведов

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Тренер сборной Россиина тренировке команды отметил высокое мастерство и физическую готовность чехов. Также специалист признался, что его немного шокировал вылет шведов с ОИ-2018.

«У чехов исполнители намного лучше, чем у словаков, мастерство и физическая готовность у них повыше.

Конечно, всегда хорошо забить первым, тогда и игра идет так, как ты хочешь.

Вылет шведов немножко шокировал, да. Но нет энхаэловцев, поэтому все команды стали более равными. Олимпийский турнир становится в чем-то более интересным. У сборных из европейских игроков уровень более-менее одинаковый.

Кошечкин займет место в воротах сборной России в полуфинале ОИ

Способны ли немцы выбить Канаду? почему бы нет? У канадцев не какие-то сверхъестественные игроки», — приводит слова Витолиньша «Спорт-Экспресс».