Швейцарка Гизин выиграла золото ОИ-2018 в суперкомбинации

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Американка Линдси Вонн , лидировавшая после скоростного спуска, не смогла завершить попытку в слаломе.

Результат Гизин — 2 минуты 20,9 секунды. Серебряным призером стала американка Микаэла Шиффрин (+0,97), бронза досталась еще одной представительнице Швейцарии Венди Холденер (+1,44).

Швейцарская горнолыжницазавоевала золотую медаль в суперкомбинации на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Читайте по теме

Наше всё только начинается. Анонс олимпийских событий 21 февраля Превью главных событий на Олимпийских играх в среду, 21 февраля

Некомплект. Анонс олимпийских событий 22 февраля Превью главных событий на Олимпийских играх в четверг, 22 февраля

Популярное в сети

Это интересно

К этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на лед

Олимпийская чемпионка завершила карьеру

«Спартак» празднует победу в Суперкубке

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

О чем договорились Фалькао и Герреро

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Манчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой

Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото боя

Экс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018