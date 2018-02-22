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    Швейцарка Гизин выиграла золото ОИ-2018 в суперкомбинации

    Горные лыжи
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    Мишель Гизин
    На фото:Мишель Гизин
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    Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золотую медаль в суперкомбинации на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Результат Гизин — 2 минуты 20,9 секунды. Серебряным призером стала американка Микаэла Шиффрин (+0,97), бронза досталась еще одной представительнице Швейцарии Венди Холденер (+1,44).

    Американка Линдси Вонн, лидировавшая после скоростного спуска, не смогла завершить попытку в слаломе.

    Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск + слалом

    1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2.20,90 (1.40,14 + 40,76)
    2. Микаэла Шиффрин (США) – 2.21,87 (1.41,35 + 40,52)
    3. Венди Хольденер (Швейцария) – 2.22,34 (1.42,11 + 40,23)
    4. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 2.22,63 (1.40,11 + 42,52)
    5. Петра Влгова (Словакия) – 2.22,99 (1.42,58 + 40,41)
    6. Валери Гренье (Канада) – 2.23,44 (1.41,79 + 41,65)

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